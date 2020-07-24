疫情失控，《花木蘭》冇限期押後上映！

由於北美疫情失控，繼華納兄弟電影公司宣布押後上映新作《TENET天能》（Tenet）之後，迪士尼亦宣布原定於8月21日上映的新作《花木蘭》（Mulan）將冇限期押後上映！

今次是《花木蘭》第4度改期上映，影片原本於3月26日全球同步上映，當時英美兩地都舉行過首映禮，但新冠肺炎疫情在全球爆發，最終影片押後至5月上映，及後再度改期。

除了《花》押後上映之外，迪士尼亦公布多部大片包括三集《星球大戰》（Star Wars）以及《阿凡達》（Avatar）二至五集亦要推遲一年上映！迪士尼方面表示由於新冠疫情令戲院關閉以及拍攝停工，令電影上映計劃進行許多調整。

迪士尼公布大片新映期：

《花木蘭》 冇限期押後

《阿凡達2》由2021年12月17日押後至2022年12月16日

《阿凡達3》由2023年12月22日押後至2024年12月20日

《阿凡達4》由2025年12月19日押後至2026年12月18日

《阿凡達5》由2027年12月27日押後至2028年12月22日

《未定名星球大戰電影第一集》由2022年12月16日押後至2023年12月22日

《未定名星球大戰電影第二集》由2024年12月20日押後至2025年12月19日

《未定名星球大戰電影第三集》由2026年12月18日押後至2027年12月17日