白羊：工作、事業及財運佳，議價力較強，求職、轉職、謀事、開單及簽約等將較利好。

金牛：情緒回穩，人氣及家庭運甚佳，除偶有溝通問題外，日常相處等情況將甚平穩。

雙子：精神較佳，靈活性較強，是改善及增進工作效率及學業成績的好時機，宜檢討。

巨蟹：社交、戀愛及財運較佳，宜善用公餘多會友或約會，可助招引拍拖、工作等良機。

獅子：事業及工作運較佳，利求職、轉職及謀事等，宜積極行事。現職進度及表現較佳。

處女：精神較佳，人緣及桃花運回升不少，較能享受親子及感情生活，宜善用公餘時光。

天秤：情緒及家庭運回穩，不單較能享受社交生活，已婚或同居朋友，利增進夫妻感情。

天蠍：戀愛及事業運較佳，辭令及思考力回升，不論公私，多交流可助增進合作和溝通。

人馬：體能略為回穩，工作運較佳，出勤、公幹、海外項目等，進展將較平穩，宜積極。

山羊：人緣及桃花運較佳，已有固定伴侶的，利增進身心情感交流。單身朋友宜多社交。

水瓶：精神及情緒較佳，家庭運回升，已婚或同居朋友多享家庭樂，有助提升感情熱度。

雙魚：辭令及思考力甚佳，身邊不乏人事助力，較能維持工作進度，有利爭取增佳表現。