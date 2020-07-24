陳詩欣箍牙累事　大大力咬字

「3日2夜」女神陳詩欣（Eunice）為「繽FUN主播室」擔任星級主持，跟主播曉柔分享經驗兼暢談工作、感情秘聞，Eunice大叫好玩，覺得自己像個專業的新聞報道員，她笑說：「今次跳出娛樂框框，講吓日本、美國嘅新聞，幾得意喎！」她最興奮是見到錄影廠內的字幕機，她笑說：「原來字幕機喺Cam前面，我一直以為係Cam隔籬，仲諗佢哋點解望住鏡頭又望到字幕咁高技巧。」

有主播經驗的她覺得今次難度較高，因平日由她自己負責寫稿，記憶較深刻，但今次就要即場發揮頗考功夫，她對表現尚算滿意，不過有些字讀歪了音，自揭是箍牙所累，貪靚的她笑說：「咁大個人依家先學人箍牙，因為想齊啲，箍咗個幾月仲係適應當中，都幾辛苦，有啲發音無喇喇好似黐脷筋咁，依家每一日每一隻字都要好大力咬㗎！」她又自爆做主播時有遊魂的陋習，她笑說： 「我成日都係咁，要改吓，係失驚無神突然會咁，好似靈魂飛咗去咁。」

最近Eunice加入無綫節目《姊妹淘》行列，她坦言最初都擔心9個女仔一齊易惹是非：「但真係冇不和嘅嘢，我哋都有講是非，講吓側邊有咩八卦嘢，但唔係搬弄是非嗰種。」