Now TV推2萬小時自選節目　將Summer帶去你屋企

【營業資訊】今年個夏天較以往不一樣，家長們正苦惱如何安排小朋友暑期放假時間，就連大人也要減少戶外活動，在家娛樂。

不過，大家只要有Now TV就可以搵到你喜愛的內容，20,000小時自選節目，囊括香港最高票房猛片，獨家送上本屆奧斯卡及香港電影金像獎最佳電影，更有超過500小時讓小朋友邊睇邊學的STEM節目，以及今個夏季熱烈激鬥的歐聯、歐霸盃大戰等等，節目於手機、電腦、電視隨時睇，如此陣容只此一家，就算未能出外享受陽光與沙灘，Now TV都可以將Summer 帶到你屋企，抗疫在家、娛樂一家。

20,000小時節目當中，精選以下六大系列給大家選擇。【系列一：暑期班系列】突然放暑假，趕唔切報暑假班？呢班STEM導師日日開班！STEM課程教育綜合節目《阿高的世界》，以及《太空小子Let's Go! 科學小知識》，粵英雙語播放讓小朋友邊睇邊學。【系列二：樂園加持系列】唔去樂園，都可以有米奇、Elsa、Anna陪住你！《Mickey Mouse Club House》及《魔雪奇緣2》等大量動畫人物陪伴你。【系列三：晚飯星級系列】唔去餐廳晚飯？Jamie同Gordon會搶住教你煮番餐！《藍西終極料理》第一季及《奧利佛省時輕鬆煮》第二季，名廚教你煮一餐。【系列四：屋企變影院系列】睇戲除了去戲院睇大銀幕，於屋企一家大小齊齊開戲也是一種樂趣！票房冠軍 《復仇者聯盟4: 終局之戰》，再有《Marvel隊長》、《星際大戰：天行者的崛起》、《上流寄生族》、《少年的你》及哈利波特系列，一家每晚齊齊睇戲。【系列五：煲劇系列】在家最好可以緊貼煲新劇。本地有吳卓羲、黃宗澤聯同關智斌主演的《戰毒》，韓迷選擇有《模範刑警》，美劇就有HBO的《戀偽鎮驚逃》。【系列六：球場見系列】去不到球場踢波，睇歐聯、歐霸盃淘汰賽大戰過足波癮！兩大賽事，連環出擊，見証歐洲皇者誕生。