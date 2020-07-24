Kim與「姦夫」私會照片曝光　Kanye威脅將再爆料

美國饒舌天王Kanye West日前社交網站留言爆真人騷女星老婆Kim Kardashian和男歌手Meek Mill酒店幽會，自此之後令他想與Kim離婚。被指「姦夫」的Meek即時嬲爆否認。而有傳媒今日就公開Kim和Meek在酒店約會的照片！

照片中除了見到Kim與Meek之外，還有華人女商家Clara Wu Tsai。據知她們出席完酒店舉行的論壇後在餐廳食晏。證明她們並非幽會！

另方面，近期經常在社交網站批評家人的Kanye被指威脅Kim唔好企圖鎖起他，否則他會社交網站開live爆家庭秘密。之前他已留言指Kim同外母Kris Jenner去捉他。有知情者說：「佢警告Kim指佢知道家人秘密，並會和盤托出。有好多嘢冇喺真人騷出現，包括詐騙、同名人拍拖秘聞、手術、財政協議同家人彼此嘅不和等。」

Kanye近日四面受敵！與他有牙齒印的天后Taylor Swift昨日突然宣布美國時間周五凌晨出新碟《Folklore》，擺明於周五出新碟《DONDA》的死敵Kanye West打對台，認真狠毒！二人早於2009年已不和，當時Taylor於MTV音樂錄影帶頒獎禮台上領獎時被Kanye上台搶咪話Beyonce更值得攞，令場面大為尷尬！如今Taylor揀正與Kanye同日出新碟，擺明玩嘢！有Fans就社交網站留言認為Taylor大碟凡銷量將會好過Kanye！不過亦有網民批評Taylor趁佢病攞佢命，會令Kanye更受打擊！