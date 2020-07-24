三吉彩花貼文談舊愛三浦　生田繪梨花含淚演奏

30歲日本男星三浦春馬，上周六驚傳在家中自殺身亡，外界一片錯愕與不捨。曾與三浦傳緋聞的同門女星三吉彩花，連日來保持沉默，直至昨晚才更新社交網即時動態，以黑底白字寫上：「每日有好好地過着。但請給我一點時間，還未能整理好心情，對不起。」

三浦春馬於前年被雜誌斷正夜會同門師妹三吉彩花，兩人疑發展地下情，但今年4月，女方被爆暗撻男星竹內涼真半同居。三浦離世後，三吉的社交網受到大批網民留言攻擊，令她要關閉留言功能。

在三浦離世當晚，演出直播音樂騷落淚的混血男星城田優，昨日在社交網上載兩人舊合照悼念好友。而今年3月與三浦合演舞台劇的乃木坂46成員生田繪梨花，昨晚演出NHK電視台直播節目為隊友彈鋼琴伴奏歌曲《Believe》時，強忍淚水演奏，令人心痛。她又在社交網表示仍未能接受三浦離世，並為當晚缺席音樂騷道歉。

今晚原定三浦有份演出音樂節目《Music Station》，會播出悼念環節，其生前最後單曲《Night Diver》MV亦會於節目中首播。