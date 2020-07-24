稱會將遺產捐出　具荷拉生母受訪：佢好掛住媽媽

韓國女團KARA的27歲前成員具荷拉去年11月24日在寓所自殺身亡，胞兄具浩仁今年2月指其母多年來沒有盡母親責任，向法院質疑她的遺產繼承權利，並向國會提出請願要求成立「具荷拉法」，禁止遺棄子女的父母擁有子女財產繼承權。而被指在具荷拉9歲時便離家出走的生母，最近接受JTBC節目《Spotlight》的訪問，首度向韓媒談及與具荷拉的關係及有關繼承遺產的問題。

生母受訪時指當年是因為丈夫的暴力對待而離婚：「大家都說我是因為有外遇而離婚，這個說法並不是真的，他說過要用刀殺死我，但我又不能去找浩仁，現在想起來都覺得心有餘悸。」她又指當時是逼不得已離開：「有哪個父母會不想養育子女，我也是有自己的原因，在沒有工作之下只拿着一個書包離家出走。」

生母聲稱現在才出現並不是為了金錢，更稱並不清楚可以繼承到的遺產有多少，又公開三年前與具荷拉影的合照說：「我並唔係突然出現，只係因為荷拉想念媽媽先嚟嘅，我哋有用短訊和同電話聯繫。」生母又稱除去律師費及養育的費用，會將繼承得的遺產捐出，幫助社會上有需要的人士。

不過具浩仁受訪時就反駁生母被丈夫暴力對待的說法，並表示父親因為工作關係而長期在其他地方居住，更大爆生母的男人關係十分複雜，並曾說過放棄與子女的親權，對於生母指具荷拉曾主動去找她，具浩仁解釋妹妹於2017年因為要治療抑鬱症而第一次去找母親，當時同行的具荷拉友人指具荷拉本人很期待第一次見面，但生母卻叫了很多親戚到場，就似節日聚會一樣：「當日本來以為媽媽會溫暖地攬住荷拉，但親戚同親戚嘅仔女都嚟埋，因為荷拉係藝人，大家好似都係想炫耀咁。」

節目又公開具荷拉生前的日記內容，製作組分析了具荷拉生前的6本日記簿，當中出現最多的是字眼是「沒關係」，似乎是不斷用「沒關係」這個句子安慰自己，又成大學心理輔導系的教授金泰京發現具荷拉在日記中以「爸爸」稱呼父親，卻以名字稱呼母親，可以明顯見到兩者的差別，而具荷拉亦曾在日記說「好想見媽媽」，金泰京就指：「這個『媽媽』應該只係生物同物理上的媽媽，媽媽係每個人嘅避風港，對於具荷拉來說唔係指生母，而係想要像避風港一樣嘅媽媽，可能就是係想表達『我好辛苦，我想得到安慰』嘅意思。」