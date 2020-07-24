孭14歲愛犬行樓梯！李旻芳拒搬屋發長文揭感人真相

《東張西望》咪神李旻芳（Lucy）養有兩隻現年14歲嘅金毛尋回犬BB同MuiMui，早前佢喺社交網分享孭住愛犬行樓梯返屋企嘅相，引起好大回響，大讚佢係好媽媽，叮囑佢要小心唔好受傷，又問佢點解唔搭𨋢唔搬屋呢？

Lucy尋晚上載一張笑到見牙唔見眼嘅婚照，解答大家問題同埋多謝大家鼓勵，佢直言所住嘅大廈係冇𨋢，每日都要行好多樓梯返屋企，但都好開心好滿足，因為有另一半黃耀英（Darren）陪佢一齊行落去，心中富有就足夠！

佢留言：「好開心❤️ 因為對上一個post，收到好多人留言同私信嘅鼓勵！想多謝大家支持，我會小心唔會整親自己㗎！放心啦我好大力㗎哈哈。亦有好多人有疑問點解唔搭lift要行樓梯😅好簡單嘅答案就係屋企冇𨋢搭㗎。我唔想搬因為怕狗狗唔適應，同埋其實我覺得行樓梯都冇咩咁大不啊。做運動不知幾好！🤪雖然我唔係住咩新樓洋樓私樓定豪宅，要日日都行好多級樓梯返屋企，但我覺得好開心好滿足，因為我搵到一個肯同我一齊照顧狗狗肯同我一齊行，唔怕辛苦唔怕麻煩，背起責任嘅另一半。因為佢，我嘅生活充滿笑聲，我嘅心靈找到真正嘅快樂，因為你我心中富有🥰」

網民都話「真正的快樂就是這樣😘」、「Darren，你幾生修到 ❤️❤️❤️」、「好sweet😍😍」，祝福佢永遠幸福快樂！