2千有找！「疫」市平Phone總覽

疫情反覆市道不景，縱使荷包已袋政府一萬蚊，但積穀可以防饑，換手機都不能太奢侈！幸好最近有幾部新手機功能不俗得來售價卻不足二千元，想「疫」市換機就咪錯過喇！

平玩水滴芒

去年水滴屏幕是新技術，來到今時今日入門機都有了。這部HONOR 8S配備5.71吋HD+水滴屏幕，畫面比例19：9，並採用窄邊框設計，縱使屏佔比沒有9成咁高，都達到84.6％，入門機算係咁！相機只有一組1,300萬像素鏡頭，擁有不俗的f/1.8光圈，低光拍攝應該不錯，而前置鏡頭有500萬像素，支援智能美化功能，自拍放上IG都呃到吓Like！其他規格包括3,020mAh電池、MediaTek MT6761, 2GHz四核心處理器、2GB RAM、32GB ROM及雙卡雙待，並提供黑、藍兩色。

多功能拍攝

Redmi 9都是水滴芒，不過規格更高，達到6.53吋之大，對比度1,500:1，亮度400nits，芒面更有Gorilla Glass保護，並附合低藍光認證，理論上畫質更靚，但就比HONOR 8S貴多兩百，預算多些可以考慮。此機同時配備13MP主鏡頭、8MP超大廣角鏡頭、5MP微距鏡頭及2MP景深鏡頭，前置鏡頭也有800萬像素，無論是自拍、群拍定放上社交網都夠用有餘！賣點還包括八核心MediaTek Helio G80處理器、3GB RAM及32GB ROM，並搭配平機少見的5,020mAh大電池。

不遜旗艦級

Samsung Galaxy A21s配備6.5吋Infinity-O開窿屏幕，解像度1,600×720，加上對應DOLBY ATMOS音效，睇片聲畫效果俱不錯。它備有48MP自動對焦、2MP景深、8MP超廣角及2MP微距鏡頭，加上八核心處理器、6GB RAM、真三卡槽、指紋+臉部識別、15W快充及5,000mAh電池，規格唔比旗艦機弱。惟一分錢一分貨，它定價接近二千，較適合追求性能及名牌的用戶。

屏佔比最高

TCL 10L搭載6.53吋開窿全屏，屏佔比高達91%，對應NXTVISION技術，帶來媲美高階機的畫面輸出。其3D全息幻彩機殼備有北極白或湛海藍兩色，外形科幻。四鏡頭採用美觀的橫排設計，包括48MP主鏡、8MP超廣角、2MP景深及2MP微距，另有S665處理器、6GB RAM、4,000mAh電池、NFC等技術加持。它的定位與以上A21s接近，缺點是卡槽是三選二設計，想使用雙卡雙待只好放棄使用microSD卡。

追加藍綠色

Nokia 5.3黑色版早於5月推出，最近追加藍綠一色。手機正面是光滑玻璃面，背部是複合物料，其水滴屏幕有6.55吋之大，並內置13MP主鏡、5MP超廣角、2MP微距及2MP景深鏡頭，輔以人像模式、AI場景辨識等拍攝「分唇」。內建S665處理器、4GB RAM及4,000mAh電池，儲存空間只有64GB，幸好可加裝512GB記憶卡。此機功能齊全，但賣點不算突出，且看能否引到舊Fans青睞！

粗用三防機

Ulefone出開三防手機，呢部Armor X7 Pro沿用鋁合金及TPU物料打造外殼，符合IP69K防水防塵及MIL-STD-810G軍用標準，於1.5米水深可正常運作30分鐘，高空1.2米掉下也絲毫無損，擺明針對粗用或經常出入工地人士。屏幕將貨就價只有5吋720p解像度，並只有一顆1,300萬像主鏡頭，其他配套包括MediaTek MT6761處理器、4GB RAM、32GB ROM及4,000mAh電池。