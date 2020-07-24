張栢芝遭經理人公司入稟　追討片酬1,276萬元

藝人張栢芝昨日（23日）被其經理人公司入稟高院興訟控告。經理人公司指張在收取預支片酬後，未有遵照合約接拍經理人安排的電影，因此要求張退回酬金，金額達1,276萬港元。除此之外，經理人公司亦要求張就違約另外作出賠償。

本案兩名原告分別為余毓興及 AEG Entertainment Group Limited，被告張栢芝。據原告在入稟狀稱，余毓興在2011年7月與張栢芝簽訂《全球獨家經理人合約》，由余擔任張的經理人8年。余並承諾向張預支4,000萬港元，作為聘張在4齣電影演出作報酬。至2012年5月，雙方再簽訂另一份片約，余在簽此約的同時向張支付276萬港元，作為出演2齣電影的酬勞。其後到2014年，張改與AEG簽定一份補充合約，以取代先與與余簽訂的經理人約。

原告現在指出，張栢芝在簽約後，未有履行拍片的責任。余因此要求張退回上述已付的276萬港元。而AEG則要求張退回1,000萬港元，及對違約行為作出賠償。它並請求法庭頒令，要張向它交代，張由2015年5月她開始違約起，至今的收入狀況。