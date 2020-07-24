重量級復刻　日本限定AJ 1 ＆ 3「CO.JP」

Jordan Brand近日動作頻頻，在波鞋界不斷掀起熱話。（互聯網）

近期波鞋界真係話題不絕，先有萬眾期待的DIOR x Air Jordan 1正式推出，轉頭就輪到Off-White x Air Jordan 4緊接登場，Jordan Brand動作頻頻立刻再次炒熱Air Jordan波鞋熱潮，你以為咁就完？未啊！

近日Jordan Brand發布將會復刻推出2001年在日本限定發售的Air Jordan 1 Retro High OG CO.JP Metallic Silver及另一對標誌性裂紋圖案並以丹寧布料打造的Air Jordan 3 Retro SE-T CO.JP Fire Red。而且兩者除了推出一般市售版本外，更會特別於日本地區發售限定版本。前者會將鞋盒換上銀色手提箱盛載，並限定2,020對，每對均有獨立編號。

後者則會將鞋踭Jumpman標誌換上透明設計，可以見到底層「NIKE AIR」標誌換成日文片假名呈現，將始於2001年只限日本發售的CO.JP（Concept Japan）系列的設計概念重新包裝並投射到兩款Air Jordan鞋款之上。