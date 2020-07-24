被方紹聰話「扮嘢」！利穎怡鏡頭前激動爆粗落淚

喺熱播劇《迷網》飾演高海寧好姊妹嘅《東張西望》女神利穎怡（Joan），喺劇中做「蒲妹」，網民都激讚佢演得好自然又索，不過原來佢話係養生一族，好少夜蒲！而最近佢喺由方紹聰（奶仔）及盧峻峯嘅網上節目《約女.Yama嗲》中，更展現真性情一面，喺鏡頭前爆喊兼爆粗！

話說佢哋去《南丫島》行山，着上Bra Top嘅佢大晒好身材，又將蜥蜴擺上頭非常大膽！喺閒談中，兩人都話佢營造緊一個形象，冇喺觀眾眼前呈現最真實嘅自己，點知就觸動Joan神經：「你哋不斷話我『扮嘢』，你搞到我想喊！」奶仔就強調冇話佢扮嘢，只係冇表現出最真嘅自己，但呢個時候Joan已經忍唔住喊：「《東張》冇叫我咁樣做，係叫我斯文啲囉，冇叫我energetic（活力）啲囉，我唔係『扮嘢』！」

雖然盧峻峯不斷幫奶仔解釋但似乎無補於事，Joan嬲豬爆粗咁話：「我哋大家都唔係好熟，我都想同你熟，但覺得有種距離感⋯我哋冇乜點傾過偈，次次同你傾偈你都好X假㗎嘛！你呢啲先係假唔係我囉！」仲愈講愈激動，不過佢就強調話冇嬲，又趁機會大呻平時喺社交網抒發吓感受，點知就被網民話「明明你好energetic，做咩要放負」，令佢非常難受，呻完一輪後，佢之後都笑番，繼續三人行！

之後Joan就喺社交網發長文話：「每一個笑容、每一滴淚水、每一句髒話（對不起下次我會控制一下自己），我都會擁抱……當時只是一時覺得委屈、被誣衊，所以控制不了自己情緒……不過靜下來想想，我一直都清楚別人只見到東張的我很energetic很cher甚至有點狠……我不知道可以如何告訴大家其實我也只是一個小女子而已，有時膽怯、有時不知所措、有時很無厘頭……所以我一直尋找不同的演戲機會（當然也因為我本身非常非常熱愛戲劇），就是想讓大家看到不同的我、不一樣的我。每個人都有很多面，and I embrace it.我，不扮嘢的。我是#利穎怡。」