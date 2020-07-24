好煮意：純素炸豆腐加咖喱　夠惹味

食咖喱可以抗疫的傳聞雖然未經證實，不過現時日日留在家，煮定一鍋慢慢食都唔錯，網友veganrecipevideo在社交平台教大家整純素的豆腐咖喱，為了吃到豆腐的質感，建議選用硬身的豆腐，切厚件後蘸上麵粉、植物奶和純素粟米片，以粟米片代替麵包糠，入口加點鹹香的風味。

咖喱汁方面，炒軟洋葱和紅蘿蔔後，加入咖喱粉和其他香料、蔬菜湯煮至蔬菜軟身，之後便將所有材料攪拌至滑溜，就可以倒在伴有米飯和蔬菜的碟上，之後再擺上炸至金黃香脆的豆腐便完成。濃郁而有蔬菜香的咖喱汁，和口感十足的炸豆腐一起吃，惹味又健康。

材料：

麵粉 35克

植物奶 60毫升

純素粟米片 80克

硬豆腐 300克

白飯 150克

沙律菜 2束

葱花 1棵

油 少許

醬汁材料：

洋葱粒 半個

紅蘿蔔片 2條

蒜蓉 2瓣

咖喱粉 半湯匙

Garam Masala粉 半茶匙

麵粉 1湯匙

蔬菜湯 300毫升

椰子忌廉 2湯匙

橄欖油 適量

鹽 少許

胡椒 少許

做法：

1.豆腐切件，蘸麵粉、奶、粟米片碎。

2.燒熱油，豆腐每邊煎2至3分鐘，攝氏180焗15分鐘。

3.醬汁方面，將洋葱、紅蘿蔔放在煎豆腐鍋內炒7分鐘。

4.放入蒜蓉炒2分鐘，加咖喱粉、Garam Masala粉、麵粉炒1分鐘。

5.加入蔬菜湯煮10至15分鐘，落椰子忌廉、鹽和胡椒調味。

6.將醬汁內的蔬菜攪拌成蓉，淋在已放入白飯和沙律菜的碗內。

7.鋪上炸豆腐、葱花便完成。