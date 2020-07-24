好煮意：純素炸豆腐加咖喱 夠惹味
2020年07月24日 14:15
東網電視更多新聞短片
好煮意：純素炸豆腐加咖喱 夠惹味（互聯網）
食咖喱可以抗疫的傳聞雖然未經證實，不過現時日日留在家，煮定一鍋慢慢食都唔錯，網友veganrecipevideo在社交平台教大家整純素的豆腐咖喱，為了吃到豆腐的質感，建議選用硬身的豆腐，切厚件後蘸上麵粉、植物奶和純素粟米片，以粟米片代替麵包糠，入口加點鹹香的風味。
咖喱汁方面，炒軟洋葱和紅蘿蔔後，加入咖喱粉和其他香料、蔬菜湯煮至蔬菜軟身，之後便將所有材料攪拌至滑溜，就可以倒在伴有米飯和蔬菜的碟上，之後再擺上炸至金黃香脆的豆腐便完成。濃郁而有蔬菜香的咖喱汁，和口感十足的炸豆腐一起吃，惹味又健康。
材料：
麵粉 35克
植物奶 60毫升
純素粟米片 80克
硬豆腐 300克
白飯 150克
沙律菜 2束
葱花 1棵
油 少許
醬汁材料：
洋葱粒 半個
紅蘿蔔片 2條
蒜蓉 2瓣
咖喱粉 半湯匙
Garam Masala粉 半茶匙
麵粉 1湯匙
蔬菜湯 300毫升
椰子忌廉 2湯匙
橄欖油 適量
鹽 少許
胡椒 少許
做法：
1.豆腐切件，蘸麵粉、奶、粟米片碎。
2.燒熱油，豆腐每邊煎2至3分鐘，攝氏180焗15分鐘。
3.醬汁方面，將洋葱、紅蘿蔔放在煎豆腐鍋內炒7分鐘。
4.放入蒜蓉炒2分鐘，加咖喱粉、Garam Masala粉、麵粉炒1分鐘。
5.加入蔬菜湯煮10至15分鐘，落椰子忌廉、鹽和胡椒調味。
6.將醬汁內的蔬菜攪拌成蓉，淋在已放入白飯和沙律菜的碗內。
7.鋪上炸豆腐、葱花便完成。