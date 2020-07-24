靠飲粥水吊命！Aka嘴唇傷口拆線康復良好

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka)早前到到流浪狗場送暖時，意外被狗咬爆嘴唇需緊急入院縫9針，險告毀容。經過一星期的休息，Aka的康復進度理想，前日更返回醫院為嘴唇的傷口「拆線」，她說︰「傷口喺拆線當日都仲有痛，不過我要感恩，因為醫生同護士都驚訝我嘅傷口癒合比想像中快，傷口仲有啲癒合位。」

Aka坦言受傷後非常擔心嘴唇的傷口會留有疤痕，不過看到康復進度比預期好，心情比之前放鬆了不少，她說︰「受傷後當然有擔心會有疤痕，不過聽到醫生同護士講進度幾好，自己都冇咁擔心，依家拆線兩日就開始搽『去疤膏』，我會勤力搽多啲。」

提到受傷後在家「休養」，Aka自爆最初連牙都不敢刷，改用漱口水，擔心傷口的線會爆，她說︰「整傷頭兩日都唔敢擦牙，只係用漱口水，依家keep住用煲咗嘅熟水刷牙。」Aka直言受傷後同時要戒口及用飲管飲粥水，近日母親則把菜和瘦肉切碎為她炮製稀飯，她笑言待傷口痊愈後，要「報復式食嘢」。

另外，Aka指醫生開了兩隻最強抗生素給她，以減低發炎機會，但因藥力非常強，令她經常感頭暈和眼瞓，她又透露休息多幾天後便會重新投入工作︰「醫生話過多幾日我就可以全程投入工作，真係非常感恩，亦都非常感謝每一位關心我嘅朋友，真係好感動﹗」最後Aka不忘提醒大家要繼續努力抗疫︰「近排疫情非常嚴重，我每日都留喺屋企，一齊努力抗疫！」