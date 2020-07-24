【避疫天堂】加勒比海島國「零確診」推一年簽證

疫情嚴峻，各國封關，世上究竟仲有無「避疫」天堂？原來真係有。位於大西洋與加勒比海之間的島國巴巴多斯（Barbados），自6月底宣布零確診後，立即推出Barbados Welcome Stamp計劃，吸引各國旅客來避疫，簽證可在地停留12個月，如你可遙距工作，就可以安安全全、優優悠悠地望住個加勒比海開工，認真爽呀。

陽光海灘珊瑚海

不過巴巴多斯究竟是甚麼地方？它是前英國殖民地，90%人口是黑人，有穩定民主體制，故一直是歐美旅客常來度假的美地。面積只有430平方千米的它，佔全國2/5的地方是沙灘，水清沙幼，陽光充足，海底更滿是珊瑚礁，常見沉船殘骸、海龜暢游，非常適合玩潛水活動。在島岸上，亦隨處可見英式建築與莊園，景點除了有安德羅墨植物園，亦有哈里森岩洞，洞中甚至有觀光火車，載你去看奇岩和瀑布。

人氣女歌手加持

更想不到是小小的巴巴多斯，原來還出了個國際人氣歌手Rihanna，她出身當地聖麥可區，她住過的那條街甚至已改名為Rihanna Drive，成了景點之一。每年8月，巴巴多斯最大盛事夏日嘉年華（Kadooment Day），Rihanna都會回鄉參予，大家都會趁機來一睹她風采。Rihanna也熱衷當「觀光大使」推介旅客去地方小店，提你可去首都Bridgetown的Waterfront Cafe嘆杯雞美酒，吃吃巴巴多斯的特產煎魚肉餅（Fish Cake）和燉魚（Fish Stew），甚至可到沙灘上的奢華酒店Sandy Lane豪嘆幾天，快活過神仙。

Barbados Welcome Stamp

注意：旅客須於入境前3至7日自行測試新冠肺炎，結果呈陰性方能入境，入境時若不能出示證明，須入境後自費驗測及自我隔離等候結果。