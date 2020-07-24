【短片流出】麥德羅疑似確診前無罩唱勁歌

確診新冠肺炎兼現時正在醫院接受治療嘅歌手麥德羅，曾被指係被屯門百人壽宴群組嘅源頭，今日網上流傳一條疑似麥德羅確診前嘅表演短片，但並冇講明拍攝日期，見當時着住紅色西裝背心嘅麥德羅，喺台上唱出歌曲《尖沙咀Susie》，而身旁亦有五位女士為佢伴舞，其中一位女士更同麥德羅有近距離身體上接觸，大家亦冇戴上口罩，麥德羅更喺台上大爆金句：「最緊要開心！開心就冇病！！」

對於網上流傳嘅片段，麥德羅接受東網訪問時，堅稱該片段係舊年嘅：「我13號睇完醫生就冇周圍去，留喺屋企休息，17號確診先執嘢去醫院。」問到被指周圍散播病毒，感到憤怒？佢話：「當然會，誣衊我。」本來氣若游絲嘅佢更勞氣鬧「造謠者」：「係咪想害死我？我已經大半年冇嘢做，邊有得唱，周圍都唔搞唱歌晚會，邊有得唱，啱啱先唱番兩三日，就咁樣玩我，我冇其他工作，淨係唱歌，今年大半年冇歌唱零收入，過得好辛苦，要周圍問人借錢、問銀行借錢過生活，仲要咁講嘢。」佢又補充：「他們想我死，好黑心，剛剛才接到3場表演過活，交租都唔夠，就是要害死一個貢獻社會40幾年、62歲的老藝人，佢哋有乜嘢居心！」