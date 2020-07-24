名模原來是打掃狂　Cara G.勤力吸塵保家人健康

【特約報道】香港空氣污染嚴重，生活節奏急促，為了脫離污染同壓力，名模Cara G.三年前舉家搬入離島生活，她形容這是人生最佳的決定之一︰「我和先生都希望小朋友的成長跟我們小時候一樣，例如在草地上玩耍，在沙灘旅行。之後我們開始找地方，最後搵到大嶼山，說實在這裏很棒！」

屋大增清潔難度

Cara說新居約有1,400呎，除了大廳還有三間房間，雖然居住空間比不少香港人寬敞，但屋大了，隨之而來是清潔問題，愛整潔的Cara笑言家人都指她是打掃狂。她笑說︰「我全日都在清潔屋企，若小朋友跟先生在家，那我就要全日拿着吸塵機跟着他們，幫他們執拾整齊。若他們不在家，基本清潔都要一小時呢！」

作為三女之母，雖然小朋友經常通屋走令她忙到一頭煙，但三個公主的睡房她如何都會清潔乾淨，特別是床褥她更會用床褥專用的吸頭清潔，務求把塵蟎吸走，讓她們睡得安心。只不過Cara都有偷懶時候，例如冷氣機頂、櫃頂因為太高，她以前會懶得吸塵，但自從新的吸塵機可加裝高處清潔轉接頭同延長軟管，要清潔高處死角就再無難度。

打掃後熱茶作獎勵

家住大嶼山，Cara屋企離沙灘只有數分鐘路程，她指全家幾乎每天都會到沙灘玩耍，親親大自然固然開心，但帶回家的泥沙也令她十分頭痛。幸好吸塵機配備LED隙縫吸頭，使用時可打亮暗處，狹窄細縫、櫃台邊緣、床鋪底下的灰塵沙石全部無得留底！

問到Cara何為一部好的吸塵機，她有自己一番心得︰「除了輕、吸力、電量也十分重要，可換電池是必要條件，續航力至少要有60分鐘或以上，否則就難以清潔全屋。另外吸頭選擇要夠多，而且不佔空間，方便我清潔唔同位置。」

她也特別提到，雖然離島空氣比市區好，但由於她有嚴重鼻敏感，又有養狗，所以吸塵機會選擇具全機過濾系統的型號，減少二次污染。最後問到她打掃全屋後會如何獎勵自己，她就表示︰「當屋企清潔整齊我就最開心，這時會坐下來喝杯熱茶，就是我的獎勵了！」