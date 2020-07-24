鄧建明深喉檢測陰性　留家變老婆出氣袋

太極樂隊成員鄧建明（Joey）日前因和確診新冠肺炎的麥德羅同出席飯局，為安全計即接受深喉檢測，今日其報告結果呈陰性，終可放下心頭大石。Joey接受訪問時表示:「冇事啦，因為近期疫情嚴峻，好多人去check，所以個報告等咗幾日先有。（係咪可以出街？）都只係落一落樓去車尾箱攞番之前留喺車度嘅結他，都唔會特別出街，但一定會戴口罩，唔會周圍去。」

他又謂在家自我隔離幾日期間不會覺得悶，因為可做運動消磨時間，又說:「都珍惜多咗時間陪屋企人嘅，我老婆膊頭痛，所以叫佢教我落廚，以前我煮即食麵都好叻，好有研究，依家學識咗煮番茄炒蛋。（同老婆感情仲好咗？）冇喎 ，都係畀佢出氣啦。（好老公喎！）錫老婆會發達嘛。」

至於工作方面，他稱幸好在家隔離前已完成，問他有份擔任雷有輝（Patrick）8月的演唱會嘉賓，現演唱會可受疫情影響？他不諱言：「真係要好好考慮吓，因為禁聚令去到8月2日，呢排都冇排練，但詳情等Patrick嗰邊講啦。（Patrick可有擔心？）咁佢又冇乜，佢好正能量嘅。」

另外，新城高層程凱欣確診新冠肺炎，新城DJ啤梨（葉文輝）現在家工作，今天其深喉檢測報告亦顯示他呈陰性。