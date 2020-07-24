IB校內考試或取代IB考試成為升學標準

新冠肺炎當道，香港每天超過百宗，全球感染人數突破1千萬，當香港政府正計劃禁足令，看來8月中IB學校是否能否開學仍然是個謎。有鑑2020年IB5月考試因為肺炎取消，校內成績變得更加重要。IB學生千萬不可以每天都懶懶閒，任由時間隨意過去，不作準備，筆者將在此篇專欄分享如何在暑假備戰IB。

校內成績極為重要

根據IB 7月放榜的成績，香港不少IB學生都失了預算，因為成績由校內作業和考試而定，很多屬於最後衝刺的學生，沒有了IB考試就沒有翻身的機會。更甚的是，有些學生，本身校內成績一般，沒有了IB考試的最後一戰，一切已成為定局，辛辛苦苦拿到的條件取錄都泡湯了。這個故事告訴我們，只要一日未有疫苗，來年的IB考試你不知道會否取消，學生要謹慎對待校內考試，每一個考試都要全力以赴。

如何在暑假備戰IB？

就算8月中開學可能遙遙無期，筆者相信IB學校應該會變陣，繼續網上授課。所以即將成為IBDP 首年的學生應該開始熟悉IB課程，例如數學AA和AI的新課程，英文文學可以率先閱讀，生物化學物理等科目沒有課程的改制，同學可以自行溫習或找IB導師幫忙。

至於升讀最後一年的IB學生，記得完成所有TOK，EE和IA作業，並且不要隨便了事，因為IA佔了考試分數的20%，而TOK和EE則佔了3分考試總分，如果學生遇到困難，應該尋求IB專家的協助。正如筆者所講，來年IB考試可能仍然會取消，同學不要忽視這些校內作業，因為這些可能就是你的救命符。

最後就是11月重考IB的學生，同學應該兩手準備。首先申請了成績覆核的學生不要期望成績能夠突飛猛進，反而應該兩手準備，同時假設覆核失敗，利用多餘時間備試。筆者教育中心就有不少學生已經開始上課，準備11月的考試。

結語：

雖然近年香港經歷多番風雨，災難重重，但是大家不要驚慌，亦都不要失去希望，保持正面的心情，積極準備未來，大家一定可以大步檻過。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣