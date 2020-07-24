前隊友嗌委屈想死　Minah有自殺前科暈倒入院

繼早前韓團AOA前成員珉娥自爆遭隊長智珉欺凌長達十年後，另一女團I LUV的21歲前成員Minah最近在個人網上節目中暗示在隊內受欺凌，她又指現時體重只有36kg（約79.2磅），但公司卻求永她保守受欺凌的秘密，其後她又表示在漢江試圖自殺獲救。對於有傳Minah因為受隊友欺凌而患上抑鬱症及失眠，WKS ENE事務所其後發聲明否認成員曾欺凌Minah，Minah連日來發文反擊，而Minah的母親今日就透過社交網發文指Minah因暈倒而被送院。

Minah的母親在文中表示：「很抱歉要告知大家不好的消息，Minah今日因為暈倒而被送到急症室，她即將入院，請大家停止對Minah的惡評和猜測，謝謝。」

WKS ENE事務所昨日曾發表聲明，指I LUV的成員都當Minah是一家人，一直以來因為怕Minah再做出錯誤的選擇而忍耐，對於Minah的過火言論，成員都覺得很受傷和辛苦，又指Minah散布成員飲酒、與年長10年的男人上床及到夜店消遣的謠言，對於未成年的成員來說是十分殘忍的事，要求Minah向成員及其家人道歉。

成員之一Gahyeon昨日在社交網發文對欺凌傳聞大表委屈：「Minah姐姐，雖然唔知點解你要散布謠言，但希望你可以停止，因為唔想變得好似姐姐你咁樣嘅人，我本來打算唔發文，但姐姐你總係咁樣做，我都冇辦法啦，我哋唔係相處得好好咩？我哋都冇欺凌過你，到底你係根據啲咩嚟散布虛假事實？」事務所又透露Gahyeon知道被對方散布欺凌謠言後，曾激動地表示想死，又表示看過所謂的證據影片後，發現即使成員制止，但Minah仍強行摸隊友的重要部位，反指Minah才是欺凌隊友的人，而Gahyeon的母親之後更發文要求Minah向女兒道歉。

而Minah離隊後，餘下成員原定重組成新組合Botopass，並計劃在8月4日出道，但事務所今日指成員都因為Minah散布謠言而受到精神上的打擊，需要時間接受治療及康復，故宣布組合會押後出道日期。