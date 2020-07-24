【眾星撐禁足】湯洛雯買定零食做宅女　唔知有冇馬國明份？

新冠肺炎疫情於本地愈見嚴重，確診數字連續幾日創新高，情況令人擔心，有專家醫生建議若疫情持續爆發，應該實施禁足令！藝人們也紛紛表態，指若然正式實行禁足也樂意配合。

蜜運中的湯洛雯（靚湯）就表示向來喜歡做宅女，再加上疫情就更覺居家最安全，她說：「不嬲唔鍾意出街，上星期到依家冇出街，其實室內室外都有戴口罩，為人為己戴番安全啲，居家防疫都持續幾個月，頭幾個月係唔習慣，依家習慣，呢排冇劇拍，唔使出街，感覺安全啲，唔怕悶，想睇嘅劇之前都煲晒，早排Gym房唔開真係會長肉，所以買咗啲健身器材喺屋企，好似單車機、太空漫遊機同啞鈴，用嚟操弗自己，又買咗啲書睇，打發時間。（支持禁足令？）冇話支唔支持，唔知點先可以停止呢場疫症，要經專業人士決定，但如果大家呢段時間多啲留喺屋企，應該都可以減低喺外面嘅感染機會。」講明黐家的靚湯果然講得出做得到，於社交平台限時動態上載一大堆零食照片，看來即使足不出戶成個星期，都不怕餓親肚仔，未知如此細心的舉動，是否男友馬國明所為呢？

前港姐陳曉華亦同樣贊成禁足：「有Keep住留意疫情進展，呢排好似嚴重咗，我都冇見朋友，因為有存在風險，所以唔使工作都會留喺屋企，呢段時間多數會睇書同做運動，唔想自己懶，同學吓新嘢，好似研究新劇劇本，每日讀報紙改善懶音，暫時最長3、4日冇出街，有工作先出去，盡量都可免則免，如果禁足令真係實施都會配合。」

高海寧則表示會聽從專家及醫生建議：「個人唔介意禁足，可能最快同最有效方法降低疫情，之前疫情爆發都冇咩出街，喺屋企一個幾月冇出街，都係睇書、煮飯、煲劇、打機同瞓覺。」

已有5日沒有外出的女星何珮瑜：「每日喺屋企同媽咪唸經，睇啲佛故事，有時睇吓電影同喺客廳做運動，都幾充實。曾經睇過一篇文章覺得非常好，我都喺今次疫情期間睇開好多，從呢一切開始好似全世界都提醒你要學懂珍惜，我徹底明白世事無常呢句說話。（支持禁足令？）如果真係實行都支持，因為大家都想身體健康，疫症早啲離去。」

喬寶寶：「唔支持一下子實行禁足令，應該先慢慢收緊法例，好似商務人士等，唔應該豁免測試，應該要隔夜至少24小時，做埋測試呈陰性先好放行，依家香港9成人都有戴口罩，防疫得唔錯，如果每個嚟香港嘅人都做測試，唔好有任何豁免，應該會幫助好大。」談到最長禁足時間，喬寶寶坦言是於英國及香港隔離的14日，期間每日只食、瞓及睇電視，結果不自覺增磅。

徐榮：「加強做措施係正常，本身都少出街，意識上係留屋企安全啲，我因為日日開工要出街，係高危人士，所以一返屋企即刻清洗，平時一有時間就會做運動，啱啱又買咗啲器材喺屋企做。」