三原康裕傾力之作　重塑運動時裝美學

隨着復古運動風格大熱，意大利運動品牌FILA再次成為潮流界人氣之選。早前亦已經先後與主打紋身圖案設計的美國服飾品牌Ed Hardy及韓國音樂男團BTS合作炮製話題作。今回就與日本設計師三原康裕所主理的時裝品牌Maison MIHARA YASUHIRO聯名，攜手推出一系列服飾及鞋履設計，將兩牌獨特的經典元素結合，打造出全新運動時裝美學。

全新聯名系列的設計靈感源自與品牌息息相關的網球運動，分別從勇奪5屆溫布頓網球錦標賽的Bjorn Borg身上戰衣及FILA於1985年推出的首款網球鞋「T1」擷取元素，並由三原康裕以嶄新的藝術視覺重塑這些品牌DNA。當中男女裝服飾均以紅白藍三色作主調並與格紋圖案結合，選用的運動面料亦兼顧日常着用的舒適性。

聯名系列當中主角鞋款「FM1」就從FILA經典之作「T1」演變而成，保留原著鞋款上半部鞋身輪廓，而顆粒狀的鞋底設計就一直延伸至鞋踭位置，為鞋款營造出豐富視覺效果，另鞋舌標籤、鞋側及鞋底均有「MMY」專屬標誌以凸顯聯名身份。對於鞋履設計師出身並先後與PUMA及NIGEL CABOURN打造過多對人氣聯名鞋款的三原康裕，三扒兩撥以雕蟲小技已經交出水準之作，相信聯名合作極有可能陸續有嚟。