﻿【美女饕廚】巴黎殿堂級米芝蓮兩星驚喜

Le Meurice是距離巴黎盧浮宮博物館僅幾步之遙，位於巴黎1區。這裏是一家酒店並設有名廚Alain Ducasse米芝蓮兩星級的餐廳，這是我見過的最美麗，最豪華裝潢的餐廳之一，由Philippe Starck設計，簡直令人驚嘆。

一入到去，服務態度非常友好，不用擔心很拘謹，我和美女朋友品嘗法式長棍麵包配自家製牛油，一口小麥泡芙，咬下去裏面是流心山羊芝士，充滿驚喜，甚至可以說是這頓飯亮點之一，皆因我是超愛芝士呢！還有鹽烤蔬菜，是用喜馬拉雅岩鹽做蒸煮，非常吸睛，簡單又美味。

之後是海螯蝦Langoustines，焗海螯蝦肉質鮮嫩可口，上面鋪滿炸春卷皮的小碎片，添了多一份脆口感，側邊配了濃湯和鮮忌廉，令蝦肉更能吊出鮮甜味。

緊接是扇貝，煮至5成熟，質感極佳，豐腴彈牙，用濃郁的松露醬煮製，加上侍應當面在桌上刨出新鮮的白松露片，香氣四溢，帶子和松露的味道互相輝映，清新不膩口。

優質的食材和精湛的廚藝在每道菜都能揭曉出來，再來的法國藍龍蝦，完美7成熟，肉質飽滿肥美，海鮮味十足，甘甜濃厚，根本不需要太多的調味。

再來另一主菜農場雞，雞肉用慢煮方式，肉質細緻嫩滑，沒有多餘的粗糙纖維，配上鮮雞油菌（Girolle），令雞味提升至另一層次，濃郁細膩。

接下來是招牌Alain Ducasse甜點，是柑橘甜品，像真度非常高，外層是白朱古力，裏面以一層富含香草的奶油包着柑橘肉，帶有陣陣Brandy果酒香，味道優雅清新。

最後是Alain Ducasse Chocolate，是高品質的朱古力，除了這裏，在巴黎也有幾家朱古力專門店，我每次都會特意去買手信，值得一遊。

Alain Ducasse在全球擁有25家餐廳，其中14家在巴黎，而這裏Le Meurice用膳是一次難得的美食體驗，從中學習，希望能令自己的烹飪知識更進步。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）