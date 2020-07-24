依家有6千萬？黃明志拍MV憶捱杯麵住套房日子

有馬來西亞鬼才之稱的歌手黃明志的最新創作歌曲《五百》，描述一路以來做音樂被看衰和辛苦的過程，首歌的唱腔和編曲都十分神似台灣搖滾歌手伍佰，他說：「其實這首歌是向伍佰致敬的一首歌曲，之前聽很多他的音樂伴隨着我開始做音樂的時期，那也是一段很辛苦很煎熬的日子。至於唱腔因為之前真的聽太多伍佰老師的歌了，他的唱腔非常獨特，很台味。不知不覺就讓人聽了很想去模仿。 」

在未紅前為了生活去做快遞打散工，三餐食杯麵是家常便飯，住在隔音不好的出租套房，常會因為在家裏錄音吵到鄰居，半夜三更和鄰居對罵也搬了好幾次家，回首那段悲慘的故事，特別想把這些經歷放進這首MV裏，片尾彩蛋被意外揭露他常看「謎片」，怪奇的聲音吵到鄰居，十分爆笑。

黃明志說：「入行以來到現在一直有被酸過不會紅，都被很多人打擊，包括我的鄰居，當然也有同行的人。我覺得只要不理他們說甚麼，照着自己想做的去做就可以了。」他最窮的時候身上只有百幾元港幣，但外傳現在他有800萬美金（約港幣六千萬）身家，他說：「那是網絡謠言，八百萬美金我沒有，我覺得自己是無價的。」談到音樂創作點金術的秘訣，他說：「其實我也沒有甚麼特別的秘訣，就是保持我一直做的理念，一直做，一直做。當時候我寫了差不多接近300多首歌才被大家聽到。寫了將近800首歌才第一次拿獎。」