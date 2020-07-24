28歲「翻版林志玲」年薪300萬　名牌多到大屋唔夠放

現年28歲、有「翻版林志玲」之稱的百萬網紅劉子儀（可人Kelly），憑住43吋逆天長腿以及34C弗爆身材而深得網民喜愛，於各大社交平台共有160萬粉絲，人氣一時無兩。其實她來頭絕不嘢小，除網紅身份外亦是商界女強人，年紀輕輕已創辦自己的醫學美容中心，並擔任醫療集團總裁，更曾出任多間企業管理公司的董事長，年薪高達三百萬，而且於內地有超過5層樓，並在澳洲墨爾本也有置業，物業總值逾三千萬！而她亦在2017年榮獲香港傑出人物殊榮，去年更獲邀以「世界華人楷模」入編中國紀念郵票，地位非同凡響！講到創業成功，她表示自己並非出身富裕家庭，只因當初貪靚而入行，幸得身邊朋友支持加上不斷努力，才能在開公司半年內迅速上軌道。

問到會否怕性感照與商界形象有衝突，她則豪言：「可能喺世俗人眼光，覺得我咁sexy會好色情、評價唔好，但我覺得冇問題，我認為啱嘅就會去做，女仔性感係靚、係藝術，唔係色情，視乎你用咩眼光去睇。喺呢個世界，你成功咗之後做咩都啱，當你未成功嗰陣做咩都係錯，我依家事業唔錯，唔需要理會人哋點講，而且我操得咁辛苦，都係想話畀人聽女人就係要靚，作為女人，要靚先有自信、先會開心。」她續指現時堅持每日做gym，練成蜜桃臀及腹肌，強調「只有懶女人，沒有醜女人」。

她又自爆是名牌狂迷，買入大量名牌衣物及手袋，不但連家中大屋不能容納，而要在公司自設名牌衣物間，更索性開設二手網店，與粉絲分享：「啲衫褲鞋襪多到數唔到，屋企都擺唔晒，咁啱好多粉絲成日問我啲衫、袋邊度買，我就自己開埋網店，方便佢哋之餘，又可以騰空位置繼續買。」