御用細佬爆肌上位　朱敏瀚為演戲放棄「錢」途

現年28歲的藝人朱敏瀚（Brian）中五畢業就加入訓練班，入行十年，給人的印象是「御用細佬」，不過，今年Brian終於發圍，先有《機場特警》的爆肌型警一洗孱仔形象，而在熱播劇《迷網》中更升呢為男二，還有兩劇在手，上位有望。

Brian在《迷》劇中跟新人陳曉華（Hera）飾演青梅竹馬的情侶，Brian坦言跟新人拍親熱戲有難度及比較尷尬﹕「今次冇乜親熱戲，都係蜻蜓點水，我畀咗套劇Hera參考，好過空口講白話，我覺得對新演員唔應該係你叫佢點做，而係要有商有量，咁樣大家先會拍得舒服。」

講到升呢男二，可有吐氣揚眉之感？Brian說沒有：「接拍時公司冇講排位，無論戲份多少，我都係盡力做好，我經常同身邊人講，我唔係藝人，我係演員。」

Brian自覺好彩，第一套劇就飾演《點解阿Sir係阿Sir》的「K4」而為人認識，但之後被公司派去做《都市閒情》主持，令他的心情跌入谷底，然而他卻感恩有這段經歷：「當時學到好多嘢，亦好多謝同事同監製，監製明知我個心唔喺度，仍然畀好多機會我，又度期畀我去拍劇。」

Brian不諱言拍《都市閒情》是收入最多的時期，他仍主動要求返回戲劇組，Brian慶幸自己沒有經濟壓力，算是衣食無憂，但慚愧未能定期給家人家用，有時反過來要靠媽咪補貼﹕「開始工作後，嘗試唔問家人攞錢，但家人知道我收入唔多，媽咪會畀張八達通我用，我最大願望係有日可以養到父母，亦多謝哥哥願意繼承爸爸嘅事業去做航運。」而為準備新角色，他將近兩個月的糧全用來學打拳。

另外，Brian跟華姐女友余思霆感情穩定，他稱兩人拍拖以結婚為目標：「有傾過幾時結婚，但覺得做好工作先，因為我唔想辛苦咗對方。」

至於拍親熱戲可要跟女友備案？他笑言：「我有問過佢，佢話同佢講咗先，所以我會照講，大家都明白呢個係工作，所以OK，我覺得最重要係信任，大家都好乖，唔會曳曳。」