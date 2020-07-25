被屈姣溝王浩信　江嘉敏失控：想喺天台尋死

無綫小花江嘉敏憑三年前處女作《親親我好媽》一夜爆紅，惟火箭式上位卻帶來不少是非，她接受東網專訪時自爆初入行期間因承受不了負評壓力，曾一度想過退出娛樂圈兼上天台尋死一了百了！

現年25歲的江嘉敏，入行至今劇接劇成當紅小花，於人前是大笑姑婆的她，隱晦重提初入行時的暗黑史，兩年半前遠赴英國拍攝劇集《兄弟》時，被指主動出擊姣溝人夫王浩信！嘉敏自稱是火爆之人，猶如炸彈一點即爆，故當初邊睇新聞邊嬲，一怒之下決定「落閘」，決以不再接觸任何娛樂新聞，避免情緒受牽動︰「直頭連啲Apps都刪除晒，除非有時要回應先會睇吓，當時係第一次有緋聞，真係好大壓力，諗唔明點解會咁，自己乜都冇做過，第一次係唔識點去Handle，有喺唔同方面尋求協助，搵演員、監製、導演傾，佢哋都話新聞要Juicy，觀眾先鍾意睇，叫我當笑話睇。」

靠4個人走出困局

在沒有心理準備之下成為話題對象，嘉敏坦言事發後變得神經質，更激動到差點輕生做傻事︰「嗰排係狂爆喊，估唔到一張劇照就有一個『好好笑』嘅故事出嚟，控制唔到情緒諗埋一邊，因為呢啲是非，我係唔想再踏足呢個行業，直情好想喺天台了結生命，真係有呢一刻！（有自殘？）咁又未。」幸好每當有任何負面情緒，她都會於社交平台上剖白發洩，因而獲張繼聰、宣萱、劉穎鏇及監製陳維冠「拯救」，最後成功走出困局︰「真係要好多謝佢哋花時間、心機去開解我、問候我，用過來人嘅身份去叫我唔使擔心，圈內人嘅說服力係大啲。」

冇向父母坦白內疚痛哭

不過，嘉敏再爆即使受過援助，但仍「自閉」足幾個月時間，全程活於自己世界內︰「就好似喺個圈圈入面，唔想見其他人、唔想講嘢，如果再同男藝人講嘢又話我溝佢，同女仔講嘢又話我鍾意佢。（驚唔驚有情緒病？）真係驚！」可有跟家人分享內心世界？她內疚說︰「兩個妹比較多，爹哋、媽咪就真係比較少講，所以媽咪曾經講過『點解你唔開心，我要喺社交平台見到先知？』聽完真係好唔開心！」說到此時，嘉敏難過得哽咽起來︰「真係忽略咗屋企人對我嘅感覺，依家一有唔開心、一有事，都會先同佢哋備定案，之後佢哋睇到娛樂新聞都唔使驚訝，慢慢佢哋都開始成為聆聽者角色。」

學定手語等演啞巴

嘉敏近期成功躋身「公主」系列，參演劇集《七公主》，成力捧小花之一，她聞言謙稱︰「全套劇都有好多公主嘅，喺呢個時候都有嘢做梗係開心，啲角色嘅難度仲愈嚟愈高，但全部都好有挑戰性，多謝公司一直畀機會我。」曾飾演過盲人及聾人角色的她，笑言之後想挑戰演啞巴角色，還自爆已為角色做定準備︰「我畀人最印象深刻係把聲，所以太多人想我做啞，哈哈！但我又真係純粹為興趣、貪玩，去咗學初級手語，之後有時間都會繼續學落去，學定再等監製發掘我，希望有用得着嘅時候，就好似跆拳道咁，喺《食腦喪B》就有用到，有個場口預我三個鐘拍踢腳，我踢咗一個鐘就收工，連武指都讚我踢得幾好，有啲底係好啲，可以慳番啲時間。」

化妝︰Katrina CM

髮型︰Jair Tsou @The Attic

服裝及首飾︰BOSS、SWAROVSKI