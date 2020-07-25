東方日報C1：被屈姣溝王浩信！江嘉敏痛哭想尋死

無綫小花江嘉敏憑三年前處女作《親親我好媽》一夜爆紅，惟火箭式上位卻帶來是非多的「後果」，她接受本報專訪時自爆初入行期間因承受不了負評壓力，一度想過退出娛樂圈兼上天台尋死一了百了，幸獲好友開解打消壞念頭，同時又因未能向父母打開心窗而內疚痛哭！

現年25歲的江嘉敏，多年來劇接劇成當紅小花，而圍繞住她的花邊新聞亦多不勝數，成「話題女王」討論度高企，數到近期最為轟動的肯定是跟馮盈盈的船P羅生門風波，不過，嘉敏大方指事件對其影響不大，不想再回應令事件繼續無限放大，又笑謂現階段對是非新聞已「免疫」，練成刀槍不入的「金鐘罩」﹗面對接踵而來的攻擊，人前大笑姑婆的她隱晦重提初入行的暗黑史，兩年半前遠赴英國拍攝劇集《兄弟》時，被爆主動出姣招、暗撻人夫王浩信！

曾想退出娛樂圈

嘉敏自認火爆，猶如炸彈一點即爆，故當初邊睇新聞邊嬲，一怒之下決定「落閘」，不再接觸任何娛樂新聞，避免情緒受牽動︰「直頭連啲Apps都刪除晒，除非有時要回應先會睇吓，當時係第一次有緋聞，真係好大壓力，諗唔明點解會咁，自己乜都冇做過，第一次係唔識點去Handle，有喺唔同方面尋求協助，搵演員、監製、導演傾，佢哋都話新聞要Juicy，觀眾先鍾意睇，叫我當笑話睇。」

在沒有心理準備之下成為話題人物，嘉敏坦言事發後變得神經質，更激動到差點輕生做傻事︰「嗰排係狂爆喊，估唔到一張劇照就有一個『好好笑』嘅故事出嚟，控制唔到情緒諗埋一邊，因為呢啲是非，我係唔想再踏足呢個行業，直情好想喺天台了結生命，真係有呢個時刻！」幸好每當有任何情緒，她都會於社交平台上剖白發洩，因而獲張繼聰、宣萱、劉穎鏇及監製陳維冠「拯救」，成功走出困局︰「真係要好多謝佢哋花時間、心機去開解我、問候我，用過來人嘅身份叫我唔使擔心，圈內人嘅說服力係大啲。」

「自閉」驚有情緒病

不過，嘉敏再爆即使受過援助，但仍「自閉」足幾個月，全程活於自己世界內︰「就好似喺個圈圈入面，唔想見其他人、唔想講嘢，如果再同男藝人講嘢又話我溝佢，同女仔講嘢又話我鍾意佢。（驚唔驚有情緒病？）真係驚！」問可有跟家人分享內心世界？她內疚說︰「兩個妹比較多，爹哋、媽咪就真係比較少講，所以媽咪曾經講過：『點解你唔開心，我要喺社交平台見到先知？』聽完真係好唔開心！」說到此時，她難過得哽咽起來︰「真係忽略咗屋企人對我嘅感覺，依家一有唔開心、一有事，都會先同佢哋備定案，之後睇到娛樂新聞都唔使驚訝，慢慢佢哋都開始成為聆聽者角色。」

嬲被唱收50萬

講到船P一事被唱收50萬做「中間人」，她指家人、男友起初都好嬲︰「呢件事我係親耳聽聞過，但大家都明白新聞係要Juicy，所以嬲咗吓都冇事，佢哋好信任我。（呢個指控影響聲譽？）冇㗎喎！把口生喺人哋度，謠言止於智者，繼續唱落去嘅人咪係蠢人囉！我哋係智者嚟，聽完就當笑話算，唔好再發酵。」

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