預測：下周大市，交投氣氛或較被動。

白羊：感情生活將較愜意，溝通情況將較平穩和順，趁戀愛運回穩，宜多交流、多約會。

金牛：工作進度雖或偶有阻力，但事業、工作及財運轉佳，不乏發展良機，宜保持積極。

雙子：桃花及戀愛運回升，人氣轉佳，感情生活愜意甜蜜，不論現況如何，均有利發展。

巨蟹：精神狀態轉佳，士氣較旺，情緒亦持續回穩，家庭運和順，多交流可望得到支持。

獅子：戀愛運較佳，感情生活將較和順愜意，趁機多交流，將有利增進溝通及感情發展。

處女：事業、工作及財運回穩，求職及謀事等機遇不乏宜積極行事，但開單等需予耐性。

天秤：人氣持續回穩，情緒及家庭運明顯較佳，出門、出勤、公幹及旅行等貴人運佳。

天蠍：精神狀態轉佳，婚姻生活和順，計劃生育的朋友，宜善用公餘，享受溫馨好時光。

人馬：社交及戀愛運回升，現關係發展較佳，宜與伴侶多約會、多交流，可望增進情感。

山羊：事業、工作及財運轉佳，人事將較能協調進度平穩，宜積極進取，把握發展良機。

水瓶：桃花及戀愛運較佳，出勤、旅行、出門及公幹等較易招引艷遇，但需擇善而行。

雙魚：人氣及情緒回升不少，家庭及婚姻生活將較愜意，宜善用公餘盡情享受私人空間。