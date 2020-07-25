宅住外賣　4、5、6人開餐無有怕

隨住疫情變得嚴峻，恢復晚市堂食的決定遙遙無期，為了自身安全，還是回家吃最穩陣，如果是大家庭又不想日日煮飯的話，坊間其實有很多度身訂造的外賣套餐，分量十足，可與家人一齊開心Share。除了燒肉、海鮮等選擇，還有用料矜貴的套餐，即使在家食餐好，也毫無難度。

大擦海鮮靚肉

灣仔香港君悅酒店豐富的精選套餐，如果是2至4人的話，可單點海鮮拼盤、香草烤全雞、烤美國豬肋骨或烤香草芥末澳洲穀飼牛等，如果人數較多，則可以選擇4人、6人或8人套餐，當中包括豐富的海鮮拼盤，主菜於雞、豬或牛肉揀選其中1款，最後還有1個1.2磅的杧果芝士、藍莓芝士或經典朱古力蛋糕，絕對能滿足所有人的胃。

地道西班牙燒烤

灣仔西班牙餐廳22 Ships推出3款外賣套餐，包括有冷切肉拼盤、西班牙芝士、烤八爪魚配Mojo醬、烤原條比目魚配焗黑薯、乳豬伴石榴烤生菜苗及巴斯克芝士蛋糕等美食的4人及6人外賣套餐。另外還有西班牙DIY燒烤套餐，包括有西班牙八爪魚配Mojo醬、特大西班牙紅蝦，以及作主菜的90日熟成Rubia牛肉等，套餐還提供醬汁、酸種麵包和迷你生菜等來吃，客人還可順道揀選幾款紅、白餐酒一次過送貨，在家開瓶酒作Pairing歎住食話咁易。

啖啖烤肉大餐

香港四季酒店一口氣推出15個外賣套餐，其中有6款烤肉餐可讓2至4人分享，包括有斧頭扒、有骨和牛扒、伊比利亞豬、慢煮新西蘭羊肩、烤西班牙有機黃雞和烤俄式三文魚批，套餐附有2個配菜，大家可選擇蘆筍、西蘭花或菇菌類的蔬菜，以及惹味的焗薯、薯蓉等配搭。

原條火腿慢慢切

高級食品品牌Royal Caviar Club推出2個矜貴套餐，「Stay At Home」奢華套裝系列包括有去殼加拿大龍蝦尾、50克白銀鱘魚子醬，適合作開胃前菜。「Iberico Full Leg & Caviar」套裝包括有約8公斤的原隻48個月雙重橡果餵飼伊比利亞火腿和30克的黃金混合品種魚子醬，在家自己批火腿片配魚子醬，夠晒奢華。