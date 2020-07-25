被前度爆派綠帽？10頭身楊詠彤呻冤：自甘墮落才可恥

ViuTV節目《調教你男友》尋晚播出最後一集，笑中有淚令觀眾非常感動。而日前嘅一集，其中一位參加者阿餅喺鏡頭前毫不避忌自爆被派綠帽，仲講到喊口晒，惹人憐憫！

阿餅同現任女友Suky係喺Club識，令人感覺係花花公子，佢就細訴一段Hurt爆情史，自稱對對方好好，但對方某一晚同佢講分手，因為「我想要更好嘅嘢、我想要更好嘅環境」，點知一個月後對方就同咗另一個人一齊，佢又話其實個女仔未分手時已經有第三者，仲爆粗話：「好X嬲！」佢話唔可以步前度後塵，令梁祖堯大讚佢係：「Man過晒全球華人！」

正當唔少人對佢改觀，另邊廂擁有10頭身嘅落選港姐楊詠彤（Katy）喺社交網發千字文狂呻：「當年係邊個冇交帶玩失蹤無心戀愛而分手，感情從來係雙方的責任，冇反省相處方式就直接賴落對方…都過咗3年半仲要拎出嚟消費，成長吧！如果喊一喊可以做聖人，我諗我已經成仙了！」、「先提分手不可恥，自甘墮落才夠可恥。」雖然Katy冇開名，但阿餅話同呢個女仔一齊3年半，咁啱Katy又話3年半，所以唔少網民都覺得Katy就係阿餅所講嘅人！

Katy參選時曾被指係拜金女、榨乾前度錢、爆前度樽，不過佢就一一否認，揚言係和平分手。