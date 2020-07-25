【入廚Tips】綠葉菜點保鮮？

疫情肆虐，今時今日去親街市超市買餸，除了耐放嘅瓜果類之外，也想買多點綠葉蔬菜以防萬一，咁應該點存放至可以延長鮮爽度呢？方法一啲都唔難，好似皇帝菜、菠菜、通菜、油麥菜、芹菜等，採摘後都會繼續垂直生長，而大家好多時候會將未食晒或未用完嘅新鮮蔬菜平放置廚房或雪櫃蔬菜格，咁樣做其實會令蔬菜嘅莖葉彎曲，甚至變形及變黃，仲會萎縮，流失水分及營養，所以呢，存放呢一類新鮮葉菜類蔬菜要根莖向下、菜葉向上咁擺放，咁就可以有效保存葉綠素、維他命同水分。

想效果好啲，更可以用乾淨廚房布或報紙（自問唔鍾意油墨味就免用）包裹，再放入密實袋（或保鮮袋）才放入雪櫃，這樣放嘅時間亦能稍為延長，之後取出烹調都感覺新鮮一啲喇！

蔬菜統營處亦曾教路，大家點樣保存葉菜嘅小常識，就係將散買蔬菜放在通風處吹乾或把水氣抹去，再用微濕的報紙捲住放入膠袋後再冷藏。始終，蔬菜存放愈久愈不新鮮，營養亦會減少。

綠葉菜以外，紅蘿蔔、沙葛、芋頭、冬瓜或南瓜等呢類耐放嘅瓜果，由於含較多水分，應置於常溫陰涼處，用布蓋着已經可以存放2至3日架喇！