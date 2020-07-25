Mercedes-Maybach S-Class　頂級豪華座駕

拍攝車為Maybach S560 Facelift，車長及軸距均較長陣版S-Class長20mm，車上配備及空間均屬旗艦級。（胡振文攝）

一輛Mercedes-Maybach S-Class動輒二百多萬，自必有其價值。首先，單是「Maybach」之名，已是一個尊貴身份和地位的象徵；二是作為Mercedes-Benz的旗鑑型號，用料鋪陳、科技配置以至車廂空間感、寧靜度和舒適度，均屬一等一級數，自然成為識歎富豪、CEO、COO級行政人員日常出行必坐的頂級豪華座駕。

拍攝車Mercedes-Maybach S560 Facelift車長近5.5米，車身多處，包括、車窗、以至車尾底部，均採用銀色鍍鉻裝飾，氣派十足。而且行車時車廂寧靜度極高，路噪及風噪都非常低，可見隔音技術之高。此外，後排左右兩邊均採用行政座椅，椅背、腿墊傾斜度和軟座墊高度均可獨立調節；所配備的Chauffeur套裝，前排乘客席可調校至最前位置(Chauffeur Position) ，為後方座位額外提供77mm的腿部伸展空間，所以識坐一定坐左後座。伴隨着Maybach專屬的Agarwood香氛(Air-Balance套裝)，隨風飄送，半躺享受車程特別Relax。

Maybach S560 Facelift還新增彎路傾斜功能，此功能主要透過安裝在擋風玻璃後的立體攝像鏡頭，以及平治ABC主動懸掛系統的橫向加速感應器辨認彎路，因應彎路角度和車速，自動調節ABC主動懸掛內四個懸掛支柱液壓筒的受力，減少過彎時車身外傾幅度，為車輛帶來更優雅從容的彎路駕馭力。

規格表

車型：四門五座位豪華房車

引擎：V8 雙渦輪增壓

容積：3,982c.c.

最大馬力：469hp/5,250~5,500rpm

最大扭力：700Nm/2,000~4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G-TRONIC自動波

車身體積：5,462×1,899×1,498mm（長×闊×高）

平均耗油量：8.8L/100km

0~100km/h：4.9秒