即睇即學　BLACKPINK新歌MV妝髮！

上月底韓國女團BLACKPINK攜新歌〈How You Like That〉強勢回歸，事隔1年再出新歌果然不負眾望，MV不但打破YouTube史上觀看次數最快破億的紀錄，當中4位成員的造型亦展現驚人的帶貨能力。其中有「人間香奈兒」之稱的Jennie，在MV中就戴紅了一款18K白金鑽石頸鏈。這條價值高達77,700美元的昂貴頸鏈雖出場僅數秒，卻引來粉絲瘋搶，瞬間熱賣斷市。如果你都好想潮跟女神造型，卻負擔唔起超豪置裝費的話，從妝髮入手也是一個辧法！

金撞黑「龍鬚染」

新MV中令人印象最深刻的髮型，莫過於Jennie的金色劉海撞黑色長髮。話說這款劉海挑染（又稱龍鬚染）近日在韓國大熱，不少韓國Idol都有跟住染。不過有網民就笑指呢款龍鬚染，是神還原日本經典卡通《棋靈王》的主角進藤光，又有人搞笑謂Jennie演繹的版本十足十《神鵰俠侶》中的楊過造型，相當搞笑。睇嚟冇番咁上下高顏值，都幾難Hold得住呢款髮型。

鎖骨Bob頭

有「人間芭比」之稱的Lisa，今次在MV中保留了前劉海，但頭髮長度和顏色上卻有新突破。MV中率先出現的髮型雖依舊是黑髮，但卻剪成了「鎖骨Bob頭」，看起來更顯活力。這種接近鎖骨上下5cm的長度也是今年的髮型大勢，而Jennie在MV中的另一個髮型也同樣以這種鎖骨Bob頭示人。

日式公主切

Lisa在MV中的第二個髮型換上了一頭紅髮，相當搶眼。仔細看的話會發現此髮型還結合了「日式公主切」的剪法。「日式公主切」又稱「姬髮式」，是日本安平時代貴族女子留的髮型，經常出現在動漫人物上。它的特點是將臉龐兩邊的頭髮「一刀切」，剪至接近下巴的長度。這種整齊的一刀切剪法散發古典美，而且「上重下輕」的感覺，非常適合圓臉女孩，而放五官精緻的Lisa頭上，就似Barbie，十分惹人喜愛。

精緻眼妝

在〈How You Like That〉MV中，4位成員的妝容都十分精緻，特別是在眼妝上更顯心機。

1.捲翹睫毛：在眼妝之中，睫毛是最容易被忽略的一環，但其實只要睫毛搽得靚，眼妝就會即時加分。在新歌MV的特寫畫面中，就清楚看到這一點。

2.善用亮片與閃石：女團眼妝的重點離不開Bing Bing感覺，所以BLACKPINK今次在MV中不但用上大大小小的閃石，更以亮片和閃粉去打造眼妝，所以每個造型看起來都高貴華麗，讓人移不開目光。

3.下眼瞼眼妝：以往眼妝的重點都是放在上眼皮，但近年愈來愈多人把重點移到下眼瞼。因為下眼瞼眼妝可以塑造更多不同風格，而且不容易顯得眼踵。除新手外，也適合單、雙眼皮女生，有效放大眼睛之餘，也可從視覺上矯正下垂眼形。