美食婷：馬拉榴槤由D起

我美食婷非常愛吃榴槤，尤其是馬來西亞產的，品種多，樹上熟，有甜有苦有軟滑等，味道層次豐富又叫人回味，而6至8月正值當地榴槤盛產期，好似話備受追捧的貓山王、D24等，那，大家可有留意當地榴槤總有個Code，仲大多數係D字行頭，例如D175、D197、D198、D200等，其實「D」是代表榴槤果農向當地農業局註冊認證的英文字頭，相信是英文字Durian的縮寫；而後面的數字，則是註冊的先後次序，好似首款登記的D1細核，到現時，大約有200多種品種登記。

至於榴槤名，則由果農自己因應品種的味道及特性而自行命名，例如編號D13的金包，指農果是第13個向當地農業局註冊而獲得認證，並以榴槤果肉金黃色澤來命名。在香港一般吃到的馬拉榴槤，除大家熟悉的貓山王D197及蘇丹王D24外，還有金鳳D198、黑刺D200、紅肉D101等，味道與質感各有不同，但每種都有其忠實粉絲。

如果在這段期間有機會到馬來西亞親自品嘗樹上熟榴槤的話，就不要錯過當地人推介6大必試馬拉榴槤

貓山王（D197）

可以說是當地常見品種，榴槤外形稍呈橢圓形，底部有星形狀、皮厚、肉呈金黃色，味甜帶輕微甘味，入口非常軟滑。

青竹（D160）

繼貓山王之後備受當地人熱捧的榴槤款式，外皮厚而粗糙，綠中呈啡黃色，肉綿滑帶甘味。

黑刺（D200）

產量非常小的榴槤品種，外皮軟而相對細嫩，帶濃郁香氣，當地人多以紅蝦作比較，兩者非常相似，但肉較紅蝦更為細緻及味甜。之所以稱為黑刺，主要係底部有一條細細的黑「尾」之故。

紅蝦（D175）

外形碩大，帶點啡綠色，刺較細小，肉厚而軟，味甜而細滑。由於肉帶橙紅色，故有紅蝦之稱，是當地人大愛的品種之一。

XO（N/A）

這款榴槤外形較細小及圓渾，肉呈淡黃色且非常軟腍，甘味濃，層次豐富。如果喜歡帶甘味的榴槤就不要錯過，尤其是產自老樹的，味道更突出。

蘇丹王（D24）

可以說是當地CP值相當高的榴槤品種，產量多故價格較為相宜，但肉色較為淡黃色，味道香甜帶堅果味，且帶輕微甘味，肉的顏色愈深，味道愈甘甜；肉色愈淡黃，味道亦愈淡。