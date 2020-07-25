背妻偷食何其多！竟然全部都獲老婆原諒？

背妻偷食近年喺娛圈似乎頻頻發生，形象180度大轉變，唔只好男人Image盡毀，事業都一鋪清袋，不過似乎唔少太太都會原諒老公唔離婚！

要數最轟動嘅一定係許志安，許志安與老婆20多年來經歷離離合合，最終喺2015年修成正果。正當大家都以為「最美的愛情」時，2019年4月許志安被爆偷食無綫小花黃心穎，最終女方避走美國多時，男方雖然獲得老婆原諒但所以工作叫停潛水一年。直到今年4月，許志安終於復出樂壇，經歷一疫後似乎感受良多，唱歌時非常肉緊，唔少網民叫佢唔好再令人失望！

江華1992年與麥潔文結婚，育有一對仔女，但江華與鄧萃雯於1996年合作電視劇《我和春天有個約會》戲假情真，戀情爆出後即見光死，更擘面收場。鄧萃雯冇晒工作，江華事業都走下坡，之後因患上抑鬱症而淡出娛樂圈。時隔20年後，江華受訪時被問到有冇愛過鄧萃雯時，江華表示：「愛過，很愛很愛很愛，絕對不後悔，不後悔，不後悔。」兩人見番面就好似朋友咁打招呼，麥潔文就話好早已原諒鄧萃雯。

港男出身嘅黎振燁今年4月被影得背大肚妻山上密會咪神朱智賢（Ashley），兩人立即被踢入雪藏。其後黎振燁「好老公」上身，陪老婆出街。而黎太就話「念在有小朋友」，決定畀多次機會老公。到6月時B仔終於出世，黎振燁做埋好爸爸，仲話想追多個添！不謀而合，同黎振燁撞樣嘅前《東張西望》主持李潤庭2017年背空姐老婆Crystal撻着人妻Tiffany，最後避走加拿大！

名模周汶錡（Kathy）與法籍有米老公Julien Lepeu 2012年大搞千萬婚禮，婚後育有一對可愛囝囝，非常幸福美滿。點知喺3月時，Julien被影到與外籍女子於茶座互咀，似足一對戀人。事隔近半個月，Kathy喺社交網發文：「我倆仍然相信『愛』能改善彼此關係」，暗示原諒老公。雨過天青後，Kathy密密喺社交網晒家庭照，似乎生活非常愉快！