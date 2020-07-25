【做兩次深喉測試】鄧達智確診新冠肺炎　曾到訪新城港台

新冠肺炎疫情肆虐，名人也「中招」！消息指，時裝設計師鄧達智確診染病，現有低燒及咳嗽，正等候入院。他在潛伏期間曾到過香港電台主持節目，港台表示，已得悉相關事件，本周已多次進行清潔消毒，正了解有多少名員工曾與鄧接觸，員工亦分成不同小隊分批上班，節目運作上不受影響。

東網聯絡鄧達智，他證實曾進行兩次新冠病毒測試均確診，配偶已進行檢測，沒受感染。鄧透露，早前曾到過新城電台出席節目，亦與三聯書局一名人員進行訪問活動，事後該名人士確診，估計由這兩個途徑中招。昨晚他已得悉中招，現正等候入院。

港台表示，得悉時裝設計師鄧達智確診，鄧在上星期四(16日)主持一個節目後，其後並沒有再踏足港台，該台在本周已就鄧曾接觸過的地方進行多次消毒，若有員工曾與鄧有接觸，會安排他們進行檢疫，而該台亦已實施應急措施，如員工分成不同小隊分批上班，亦有後備錄音室製作節目，因此節目運作上不受影響。

鄧達智接受東網訪問表示，現正在家等候送院安排，他指周一開始感不適，病徵似感冒，他說：「我有少少發燒同有啲咳，尋晚我個教授朋友嚟屋企幫我攞深喉樣本，另外另有一個相熟醫生幫我驗深喉，雙重驗，兩手準備，結果兩邊都確診，（另一半Clement有冇驗？）佢冇事，（你擔唔擔心？）都事到如今，冇得擔心咁多，其實有啲人可能當係感冒，病完都冇人知。」

他說上周曾到新城錄音，當時還未有施匡翹和麥德羅確診的消息，他指錄音期間都有戴口罩，之後他到一書局為自己新書宣傳，當時書店的公關為他做訪問，當時他沒有戴口罩，該公關後來確診。

問何時可到醫院接受治療？他說：「去醫院時間仲未知，要等通知，梗係唔畀Clement陪啦，呢個時間冇可能仲要佢接觸我呀嘛！」提到現在情況，他說：「體溫每日有幾個時段會高啲，自己都睇住，37度左右，正常我係35及36度左右，自己唔係好感覺有事，如果唔係新城同埋書店公關出現問題，我係唔會有意識去檢測，佢哋兩邊都有事，通知我叫我有心理準備去檢測，因為嚟緊周末我原先約咗黃淑儀和小鳳姐去食飯，我話唔去得啦，我一定要做咗先，知道冇事先可以食飯，如果唔係傳染佢哋唔好意思，好彩我家中姐姐係陰性，而Clement個個星期都有檢，佢都係陰性，我都唔明白，反而之後同我接觸嘅人都冇事，唯一感恩係佢哋冇事囉！我自己有事可以接受，我嘅徵狀唔嚴重，希望佢哋都唔嚴重，我聽教授講好多人病完都唔知自己中招，希望自己都係咁啦！」