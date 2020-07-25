翔平貼相悼念亡友　三浦春馬上月被批中自殺

30歲日本男星三浦春馬，上周六在家中自縊身亡，死訊令粉絲悲痛欲絕。近日有網友發現，一名經常為藝人算命的占卜師Yosshi，早於上個月曾在網上預言三浦春馬有死亡的不祥之兆，想不到竟然被批中，引來網友議論紛紛，該短片至今已有超過100萬網民點擊。

Yosshi頻道靠為藝人占卜打開知名度，過去就曾擅自替男星山下智久、佐藤健與女星上白石萌音預測未來。她於上月12日於視頻平台上傳替三浦春馬算命的短片。片中，她以啤牌為三浦占卜健康，抽中代表死亡的「Joker牌」，又透露三浦若不工作會非常痛苦，沒想到事隔1個月，其「死亡預言」竟然成真，三浦真的走上絕路。

此外，三浦春馬生前的「同姓」好友三浦翔平，今日在社交網上載舊照悼念亡友。兩人於11年前因合演劇集《我Miss係大佬3》結為好友，因同樣熱愛滑浪，經常相約出海。在三浦春馬死前一日，正合作趕拍原定9月播出的新劇《錢的盡頭是戀愛的開始》。

翔平公開春馬坐在滑浪板上笑得開懷的相片，留言表示：「看着他最後的容顏，想着他是不是睡着了，會不會很快又見面，還能再看到他的笑容嗎？不斷地逃避現實。」翔平又表示仍然難以接受好友的離世，但會努力活下來，並繼承春馬的遺志，他最後表示：「春馬，最喜歡你了，請你安息。」上周一，三浦春馬低調出殯，三浦翔平亦與佐藤健等圈中人出席，送好友最後一程。