軸性近視與屈光性近視

自從購入光學眼軸測量儀後，筆者為每位檢查眼睛的病人都會量度眼軸長度。科研數據顯示正常成人眼軸長為23.8mm至24mm；而眼軸每增長1mm便相當於近視加深約300度。當中不乏有病人或小孩的家長會問：只需量度眼睛的長度，不就可以知道眼睛的確實近視度數嗎？

愈高的人趨向有較長眼睛

早年有一個有趣的研究發現，愈高的人趨向有較長的眼睛，但是並不一定有較深的近視度數。這個研究來自新加坡，他們發現愈高的成年人眼軸一般愈長，眼睛的前房和後房也較深，但是晶狀體卻較薄，而眼角膜也相對較平。大家都能了解眼睛愈長，影像便隨之折射於視網膜前方，形成近視，這稱為軸性近視 (Axial Myopia)。但原來較平的眼角膜或較薄的晶狀體可以幫助光線聚焦回視網膜上，某程度上抵銷了本來因為長眼軸而產生的近視度數。筆者向病人簡述以上的研究，他們大都明白原來單憑量度眼軸是不能得知眼睛確實的近視度數。而其中一位聰明的病人問道：那麼即使眼軸正常，有較彎的眼角膜不就都會形成近視？

血糖會影響度數不穩定

昔日科學堂大家可能都做過一個實驗：用放大鏡把太陽光線聚焦於紙上，愈凸的放大鏡聚焦的距離愈短。從眼睛結構的角度來說，眼角膜或晶狀體的彎度增強，或是房水或晶狀體的屈光指數增高等，都可導致影像聚焦於視網膜前方形成近視，這稱為屈光性近視 (Refractive Myopia)。例如一部分患有白內障的人士，眼軸即使因過了發育年齡而已停止增長，近視度數卻因晶狀體變得更加厚及球形狀而仍然增加，而錐形角膜人士眼角膜會逐漸變得彎曲而導致近視增加。另外，一些內科疾病如糖尿控制不好或血糖不穩定，都會影響眼睛房水及晶狀體的折射率而令度數不穩定。筆者曾經遇上好幾個病人抱怨自己視力時好時壞，於坊間配了副新眼鏡後發現不夠三數天又是看得不清楚。原來是因為血糖讀數時高時低，「篤手指」檢查更發現血糖超標。及後當糖尿病得到治療後，度數漸漸變得穩定。

成年後近視度數應相對穩定

眼軸長度一般於五至六歲時已達到接近成人的長度(23mm)。眼球於發育期持續增長會導致軸性近視加深，過長的眼軸(>26mm) 會增加患上視網膜疾病的風險。把握於兒童近視加深黃金期控制及管理近視，可有效減低將來患上眼疾的風險。成年後，眼軸及近視度數理應相對穩定，若發現突如其來的近視增加，應作進一步的眼睛及身體檢查來找出屈光性近視的元兇。

何柱榮 眼科視光師 (Raymond HO)

畢業於香港理工大學眼科視光學院，持有眼科視光學(榮譽)理學士，擁有超過十年的執業資格，臨床經驗豐富。他積極推廣全面眼睛檢查，喚醒市民對眼睛健康的關注，強調驗眼不只求度數，檢查眼睛內外健康(眼角膜、黃斑、視網膜等)同樣重要，www.eyecarehk.com。

林育安 眼科視光師(Lyon Lam)

畢業於香港理工大學眼科視光學院，擁有眼科視光學(榮譽)理學士，執業超過20年，臨床經驗豐富。Lyon專業、細心、有耐性、善長角膜矯形及兒童近視控制。林育安眼科視光師是「香港護眼」創辦人之一，熱心公益，同時兼任聖雅各福群會九龍慈惠中心眼科護理部負責人，www.eyecarehk.com。