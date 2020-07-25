【終於有中文名】特登裝修間屋！楊怡羅仲謙為囡囡搞百日宴

藝人楊怡今年4月為老公羅仲謙誕下囡囡小珍珠，原本二人因疫情打算取消女兒百日宴，但最終決定留在家中慶祝，簡單而溫馨。

楊怡喺社交網晒出囡囡百日宴相片，相中見一家三口着上白色家庭裝，小珍珠眼仔睩睩望鏡頭，非常可愛。屋內除咗擺滿粉紅色氣球，仲專誠訂製一個精美嘅兩層蛋糕，更以海洋為題配合「小珍珠」，十分有心思。

楊怡更公開囡囡中文名為羅翊心，而英文名則叫Hera。佢表示：「親愛小珍珠，不經不覺，你已經滿三個月，不經不覺，你已在悄悄地成長了。時間雖然過得快，但爸爸和媽媽每天都在努力加深認識和了解你，願你在我們的愛護下更加健康地茁壯成長❤雖然在家慶祝，還是想給寶貝留下美美的回憶」

而羅仲謙就話：「小珍珠BB，好多人都話女兒係爸爸上一輩嘅情人，如果係真的話，爸爸等妳等了36年了！爸爸媽媽只係希望妳開開心心、快快樂樂咁成長，開拓屬於妳自己嘅人生，我們永遠愛你❤️」

羅仲謙接受東網訪問時表示，囡囡中文名意思係「立地而飛」，他又說：「我哋係早幾日慶祝嘅。其實BB出咗世後我哋就將客房輕微裝修，重新貼牆紙及購置傢俬，變成一個安樂窩，依家會擇日入伙，BB暫時都仲跟我哋瞓。嗰日我哋就幫佢扮靚靚，喺BB房合照留念，因為唔想佢成長後乜嘢紀念都冇，有所遺憾。」

當了3個月父母，謙謙仍有感自己「新手上路」，多次強調要感謝太太：「我諗阿怡真係辛苦過以往拍劇嘅，佢餵緊人奶，有時會用奶粉取替，BB扭計唔肯食最感到吃力係佢，真係好考耐性。我哋仲成日自己驗BB嘅便便，因為想知道佢成長健唔健康，有時便便黐落手都唔覺得係問題。」為減低太太湊B的負擔，謙謙說：「做爸爸嘅最緊要夠醒，不時要對太太講鼓勵說話，見到餵奶就要幫手準備消毒濕紙巾、咕𠱸等。」

而「全職媽媽」阿怡則表示﹕「湊B難度高過以前捱夜拍劇，但好開心見到囡囡每日都有變化。直至依家我都覺得好似同囡囡唔係好熟咁，要努力認識佢，不過只要成功搞掂佢一餐，我都好有滿足感，小朋友嘅食同瞓為父母嚟講好緊要㗎。」據悉，由懷孕到現在經歷了年多，阿怡的戲癮發作，不排除只要遇到合適劇本及對手的話，自己亦想「復出」，但不會操之過急，短期內仍會以家庭為主。