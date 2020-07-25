新城電台新增一名員工確診　DJ啤梨下周復工

新城電台知訊台執行總監程凱欣於7月22日確診新型冠狀肺炎後，今日再多一位新城員工初步確診，據知該員工任職營業部，之前隨過百位新城DJ及幕後人員到私人醫療中心接受深喉檢測，但因為人數眾多在未有報告前該員工今日出現身體不適，故再自行到醫院做檢測，結果呈陽性。又據知該員工已home office一段時間。

另外，新城電台公關部表示繼上星期六得知藝人確診後，電台安排所有員工進行新型冠狀病毒測試，而得到檢測報告結果為陰性的同事，已按情況陸續返回工作崗位。尚未收到報告的同事會繼續留在家中工作，而該後勤工作的同事是在家工作期間，收到初步確診通知。

新城電台從疫情開始，一直已做足預防措施，如進入電台前，必須在門外量度體溫，同事入直播室做節目前，會用酒精噴霧消毒器材，所有studio也有酒精搓手液、火酒及口罩提供給有需要嘉賓或同事。

此外，新城電台分別於7月19日及7月22日為整個辦公室進行了兩次全面消毒大清洗，安置兩部大型空氣淨化機，稍後更會添置一部體溫探測機，以確保同事安心。

至於周一，大部分DJ將回電台「復咪」，問到一名員工確診可會推遲「復咪」？公關部稱：「只要同事個深喉報告係陰性就可以返回公司工作崗位，但如果同事想繼續home office亦可以。」

另外，DJ啤梨（葉文輝）亦於周一回電台開咪，問現可會改變計劃？他在電話中表示：「我知道有幕後同事確診，我星期一會如常返工，公司都做足防禦同埋清潔嘅措施，我都對公司有信心。暫時呢一刻我都預咗星期一早上會返去做全民必BUY（直播），除非收到公司特別安排。」