【馬路如虎口】藝人駕駛驚嚇經歷　梁競徽險變三文治

正所謂「馬路如虎口」，不論做行人或司機都要打醒十二分精神，身為藝人或靚女咪以為揸車時就有着數，分分鐘畀人恰，仲要反被對方恰，咪話唔谷氣，好似以下幾位藝人咁，佢哋都有唔同嘅駕駛「最差」經歷。

譚耀文：「試過喺高速公路揸緊車，前面貨車𥤮然跌咗張床褥落嚟！呢個時候左右兩邊都有急速車輛，我停正喺中線跟本冇得選擇，只能用最安全嘅急煞技術同時打死火燈拖慢自己架車，好彩我最後都喺極慢速下成功『脫險』。」

江伊晴：「我最差嘅駕駛經驗係喺由小路出大路，其他駕駛者應該要讓喺大路嘅車行先，不過我次次都見喺小路啲車都係一嘢衝出嚟，唔會理大路係咪有車要行，咁好容易釀成交通意外嘛，同埋我打燈要cut線時，其他車又係唔理、唔讓㗎，有啲仲衰，一見你打燈cut線時，立即踩行油飛過，呢啲情況，真係好危險囉，但當佢要cut線時，又會夾硬cut埋嚟㗎喎，點解喺馬路上，可以有呢啲咁嘅人，咁都要爭路，其實喺馬路上應該要和平啲，要禮讓啲嘛，有時我都會都忍唔住，校低個車窗，同啲唔守規矩嘅人理論。」

梁競徽：「試過一次揸車離開TVB，本身仲係綠燈嘅，但前面好多車行唔到，我惟有停低，點知後面有架車衝上嚟，我喺倒後鏡都feel到佢係好快咁衝上嚟，跟住我心諗佢唔通睇唔到我哋停咗呀？跟住前面啲車開始郁，我又未行得，我見佢架車已經到，我做定被撞嘅準備，跟住佢真係撞咗埋嚟，我成架車畀佢撞向前，好在前面咁啱架車郁，如果唔係真係變咗三文治，我當時都唔係揸細車，但自嗰次之前，我將架細車都賣埋，真係有陰影。」

莊思敏：「遇過好多駕駛者，喺公路上面成日做啲好挑釁行為，會跟車好貼之餘，見你打燈轉綫佢又喺後面死跟，真係好危險，可能見你係女司機想整蠱吓你。最離譜見過一個烏龍司機，佢架車係翼門向上開，佢竟然唔記得關門就開車，結果度門撞到隔籬棵樹。其實真係好危險，撞到人點算。」

名模陳繹嵐（Eunis）：「最得人驚嗰次係上斜路，踩油開錯咗Brake倒後，成架車向後衝撞咗後面架車，呢個經驗嚇死我，試過兩次，之後我就有斜路後群症，永遠上斜落斜個心都驚驚哋、手震。好彩後面架車人無事，佢車頭和我車尾有事，Pat Pat kiss咗人哋個嘴，要賠錢。其中一次個司機好緊張，走上嚟黑面皺晒眉，猛問我點先？嬲到想打人，我諗我嘅烏龍向後衝，應該係佢遇過最差駕駛經歷。自從試過意外，依家Weekend先揸，平日好少揸，試過有駕車喺我後面，路面好窄，所以我開慢啲，佢就不斷瘋狂響按又閃燈，條路窄，我心有啲驚，佢仲咁催我，有少少亂，但我一直都唔理佢，之後佢竟然過隔籬越過相反方向線爬我頭，其實好危險，如果對面有車嚟，佢會發生意外。」

吳綺莉：「試過喺停車場塞咗3、4個鐘都出唔到去，人生最慘駕經歷，因為停車場搭棚，出入口被擋，主要問題係大細車唔肯讓，嗰次聽過最多粗口，好難忘、但女流之輩做唔到乜。」

胡諾言：「我試過泊街入標位時，畀人截位，對方見我係藝人仲拍片，結果我被兇走。」