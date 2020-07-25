毋懼雨水　防水耳機夏日享樂

夏天雨水特別多，所以在戶外聽歌，耳機最好具備防水能力。最近開售的TruEgos Super Ego+Ed就以此為賣點，具備IPX7防水認證，浸在水中1m也能正常運作30分鐘，莫講話不怕雨水，直頭戴住游水都得。耳機另一賣點是小巧，僅有20×22×42mm大，耳管與減壓耳帽更特別為東方人耳形打造，不僅改善佩戴感，還有助提升低音感受力道。

耳機內置釹金屬9.1mm金屬客製單體，可營造環迴動態音效，加上高通DSP BASS低音優化演算法，中高音與低音表現俱具一定保證。通話時則有ATP透明環境音技術輔助，利用MEMS麥克風放大外部環境聲音，鬧市中對話依然聽到交通情況。耳機可連續播放15小時，加上充電盒續航力更達35小時，夠晒長氣！

抵禦水柱噴射

同期推出的Mobvoi TicPods ANC雖然防水功能無咁勁，但依然符合IPX5防水要求，可抵禦低壓水柱噴射，至少維持3分鐘，所以應付雨水一定無問題。它的外形符合人體工學，內裏是13mm全頻單元，強調人聲音效表現。支援單控式操控，可控制音樂播放、接聽通話、語音助手等功能。另外，更可左右兩邊分開獨立連接，充滿後的總續航力達21小時，每次可聽用4至5小時。