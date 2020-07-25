三個女輪住受傷　Cara G.瞓三晚醫院照顧

身為三女之母的名模Cara G.疫情期間跟女兒進行各種戶外活動，但樂極生悲。由於女兒過於活潑好動，三星期內三人先後受傷而需到醫院縫針，幸女兒並無大礙，但Cara就疲於奔命。

因女兒不用上學，Cara與老公Jesper近日經常帶同兩名女兒購物，每天幾乎廿四小時都黏在一起，她坦言最初都會為女兒安排時間表教她們英、數，但發覺對雙方來說都太大壓力：「只係實行咗兩三日，後來就決定做番佢哋鍾意做嘅嘢，每日都係玩，我哋住得近沙灘，小朋友經常去游水。」

由於三個女兒太活躍好動，加上玩得盡興，在三星期內三個小朋友都先後受傷要到醫院縫針：「細女而家13個月大，佢學緊行，有日佢試跑，唔小心跌倒撞到張床，二女玩水嘅時候，跣低撞到下巴，大女同朋友玩跳落地撞到個頭，我去咗三次急症室，留咗三晚醫院，佢哋無大礙，但我就好攰。」

至於工作方面，Cara透露其排毒飲品店門巿於數星期前結業：「依家仍然有做網上商店，我嘅拍檔想再開實體店，同埋傾緊喺澳門開業。」而模特兒工作亦轉為網上為主﹕「一方面係好事，我可以根據自己時間表去做，但另一方面我要一個人做晒所有嘢，我好懷念以前嘅工作模式。」為了節源，Cara最近搬屋到朋友放租的單位居住，她笑言希望對方不要賣出單位，否則她要再度搬屋。