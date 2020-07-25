湯沛宜慘變「小三」　怕戀絕世「媽」寶

現年29歲的湯沛宜（Toto），身材惹火兼性格開朗，竟自稱單身多時，原來為工作經常請人「食檸檬」：「有啲追求者約我一、兩次，但我有工作推咗，對方就以為我唔理佢。最近有個男仔想約我做Gym、食飯，咁啱次次有嘢做就推咗佢三次，佢就同我啲朋友呻！其實佢條件唔錯，可以試吓發展，但要遷就我啲時間，食下午茶得唔得啫！唔緊要啦！隨緣。」

三人行仲要有微言

曾經拍過三次拖的Toto，坦言每次都是「噩夢」，估計可能次次都與孻仔拍拖有關：「以前男友乜都聽晒媽咪話！有啲委屈同佢講，佢就話老人家係咁，叫我遷就吓，仲要去到邊都帶埋阿媽！（帶埋伯母拍拖？）咪係囉！有時大家飲茶，男友夾點心畀我先，佢媽咪就會有說話講：『我呢？點解唔夾畀我？』呢啲說話令我驚咗，佢又對我工作有微言，令男友都心煩，搞到我唔敢拍拖。可能我幾次經驗都係同孻仔拍，佢媽咪當正個仔係小情人，好想個仔陪，我明嘅……」

好仔不如啱Key伯母

講到最難忘一次，Toto指有個孻仔追求者已30歲出頭，但初次約會時每小時都接到母親來電！她笑言將來拍拖會改變策略，初相識時會先了解背景：「對象要搵大仔，或者要搵個同我夾嘅好伯母，起碼第二時同男友鬧交都有伯母幫我！」