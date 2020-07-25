疫市創業好勇猛　楊柳青失手未開波先見紅

「新一代打女」楊柳青最近忙於為邵氏劇集《飛虎3之壯志英雄》拍攝，平時打得兇狠的她，創業同樣勇猛，在疫情第三波下與好友趁疫市平租，於上環投資了六位數字開設小型健身室，打造為女生而設的私人健身課程及教授小朋友舞蹈，疫境創業。其好友林子超出身自演藝學院，一身好舞功，教小朋友跳舞多年，儲下不少學生。

楊柳青日前一身弗爆運動Look，上身Tube Top配襯貼身運動褲，與林子超到舖頭睇裝修，林子超捧着一塊鏡子到舖頭準備給師傅安裝，她們視察完一輪裝修中的新店，又拿着拉尺左度右度，由舖內量度到舖外，似乎還有不少物品需要添置，期間楊柳青論盡地割傷手，林子超即變身暖男為她貼膠布，相當細心。

楊柳青曾做網上女裝生意，今次則將健身興趣變成事業，本身有健身教練牌照的她一直希望開設為女士而設的健身中心，今次開舖機緣巧合遇上良心業主，加上喜歡舖位地點而決定在疫情下創業，她說：「呢間係女仔健身室，課程主要教女仔，連導師都係女仔，我當然都會教班。」問到可擔心疫情影響生意？她笑說：「點會唔擔心，但係朋友一句說話，話人哋開緊都未擔心，你未開就擔心，要向好方面諗，希望八月裝修完開張，疫症就控制到，疫情大家都好注意健康想做運動，其實好多朋友都問我幾時開班，加上林子超咁多小朋友學生，所以都有信心。」