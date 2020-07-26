豪掟2.76億開新劇　林心如惡鬥楊謹華爭地盤

台灣藝人林心如從影多年，自2016年與台灣男星霍建華結婚後，育有一女「小海豚」，不過，心如對創作及演藝事業一直進發，從未死心，而老公霍建華這一年都沒甚工作，背後支持太太之外，更專心湊女，閒時都有與心如「放閃」，齊齊過二人世界。心如之前成立個人工作室，更憑《16個夏天》奪得金鐘獎最佳戲劇節目獎後，近期又有新製作，她會斥資2.5億人民幣（約2.76億港元）拍攝新劇《華燈初上》，想在競爭激烈的電視劇界搶佔一席位！除了以她之前合作過的金牌製作團隊外，更會找來好戲之人楊謹華合作，望在頒獎禮再下一城！之前心如還大賣關子，表示卡士會有驚喜，劇集暫定於9月才開拍。

據知，心如亦很認真、好學，為了增強管理、行銷、經理人等知識，之前她重返校園讀傳播管理碩士，今次《華燈初上》的劇本花了四年時間創作，內容講述1988年林心如與楊謹華飾演的日式酒店老闆娘，和旗下一群風情萬種的小姐們之間愛恨情仇的時代寫實劇。此劇更斥巨資搭實景拍攝，以數千萬元還原80年代尾歌舞昇平的林森北路。

心如默默努力之時，老公霍建華就做背後的男人，在家專心湊小海豚，令心如無後顧之憂專心工作，而霍建華將女兒照願得很好之餘，之前心如新劇煞科，他更到劇組探班，陪太太度假，二人相當甜蜜，難怪霍建華被網民笑指他現「幸福肥」呢！