東方日報C2：羅仲謙楊怡為愛女落本搞百日宴

藝人羅仲謙與楊怡的愛女「小珍珠」因疫情取消百日宴，一家人改為低調慶祝。這對新手父母將心思轉花在裝修BB房上，為囡囡落本打造五星級的家。而大部分時間留家湊B的楊怡謙稱仍要「繼續努力」，謙謙則直言要感激太太過去百日的辛勞，更代女兒高唱「世上只有媽媽好」。

今年4月16日出世的「小珍珠」原定本月底於主題樂園舉行百日宴，但由於新冠肺炎疫情持續，羅家上下日前改為留家慶祝。雖然只簡單切蛋糕及合照留念，已教一家三口心滿意足！昨午謙謙及楊怡分別於社交網上載當天的「歡樂時光」公諸同好，「女兒控」謙謙更情深留言：「小珍珠BB，好多人都話女兒係爸爸上一輩嘅情人，如果係真的話，爸爸等你等了36年了！爸爸媽媽只係希望你開開心心，快快樂樂咁成長，開拓屬於你自己的人生，我們永遠愛你。」

「百日宴」公開的照片中，久違了的楊怡束起馬尾，精神不錯，早已成功收身變回面尖尖，而「小珍珠」穿起彩色短裙相當可愛，一雙大眼睛與爸爸似十足，而送給囡囡的蛋糕頂層有小女孩坐在大珍珠上的立體公仔，設計別具心思。謙謙與楊怡乘機公布女兒名叫羅翊心，英文名為Hera，寓意女兒「立地而飛」。謙謙昨午受訪時表示：「BB出咗世之後，我哋將客房輕微裝修，重新貼牆紙同購置傢俬，打造成佢嘅『安樂窩』，依家會『擇日入伙』，佢暫時都仲跟我哋瞓。嗰日（百日宴）我哋就幫佢扮靚靚，喺BB房合照留念，因為唔想佢成長後乜嘢紀念都冇，有所遺憾。」

落嘴頭冧妻

當了3個月父母，謙謙仍有感自己是「新手」，又多次強調最要感謝太太：「我諗阿怡真係辛苦過以往拍劇，佢餵緊人奶，有時會用奶粉取代，BB扭計唔肯食時，最感到吃力係佢，真係好考耐性。我哋仲成日自己驗BB嘅便便，想知佢成長健唔健康，有時便便黐落手都唔覺得係問題。」為減低太太湊B的負擔，謙謙打趣說：「做爸爸嘅最緊要『醒爬』，不時要對太太講鼓勵說話，見到餵奶就要幫手準備消毒濕紙巾、咕𠱸等。（送咩獎勵楊怡？）呢個問題唔成立，事關我嘅嘢都畀晒佢，自己『身外物』所剩無幾，依家要努力搵錢儲囡囡嘅教育基金。」

同個女唔熟？

「全職媽媽」楊怡則說：「湊B難度高過以前捱夜拍劇，但好開心見到囡囡每日都有變化。直至依家我都覺得好似同囡囡唔係好熟咁，自己好似做緊陪月咁咋，要繼續努力認識佢，不過只要成功搞掂囡囡一餐，我就好有滿足感。」由懷孕到現在經歷了一年多，楊怡的戲癮時有發作，只要遇到合適的劇本及對手，她亦想「復出」，但不會操之過急，短期內仍會以家庭為主。

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