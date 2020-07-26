生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，多接受別人的意見對你很有幫助，能減少你犯錯的機會呢！

牛：↓ 運勢下跌中，個人財物容易有意外的遺失，在眾場合離開前要看清楚。

虎：↑ 忽然靈感到來，今天會有一股開辦自己生意的衝動，最好能落實執行。

兔：→ 只要懂得從錯誤中學習，將來會有更好的成就。植物能為你帶來運氣。

龍：→ 無論任何事情都要自己付出努力來爭取，這個世上沒有免費的午餐。

蛇：→ 面對別人的無理的指摘，使你感到委屈，找個朋友訴苦，紓解心中悶氣。

馬：↓ 注意呼吸系統有些少問題，皮膚亦容易過敏。別以為少事而不理會啊。

羊：★ 仍是單身的你，今天會對別人具有相當大的吸引力，好好把握這個機會。

猴：→ 工作好像得忙碌似的，但都是忙着別人的事，自己的事反而沒有進展呢。

雞：→ 你嘗試烹飪新的菜色，但得不到家人的讚賞，使你感到失望非常呢。

狗：↑ 若然已決定做的事情，想到要做就要立刻就做，盡快完成別拖延才好。

豬：→ 別人說給你聽的事情，不要當笑話的傳開去，否則會招惹無謂的麻煩。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌