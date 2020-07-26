白羊：人氣及人緣運稍遜，感情關係略為不穩，多予包容與體諒，可助增進情感默契。

金牛：事業較佳機遇不乏，但體能稍遜工作壓力較大，若能多休息，表現和進度將更佳。

雙子：感情及親子關係不穩，已婚或同居朋友就子女及家事，需多予耐性，並多加包容。

巨蟹：情緒及家庭運略為不穩，宜多加放鬆，已婚或同居朋友，日常相處宜多予耐性。

獅子：辭令及思考力稍為不穩，多注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序，進度更佳。

處女：體能稍遜，工作壓力較大，善用公餘，多休息及多放鬆，公事進程將更為和順。

天秤：人氣稍遜，情緒及家庭運略為不穩，保持耐性多予協調，溝通及相處等情況更佳。

天蠍：精神、辭令及思考力略為不穩，多注意與家人的溝通及相處情況，關係將更愜意。

人馬：社交及財運不穩，消閑及娛樂等開支較大，宜多加節約，小心處理朋輩金錢事宜。

山羊：工作運稍佳，但事業運略為不穩，求職、轉職或謀事等，需多予耐性，注意變數。

水瓶：士氣不穩，出門、出勤、公幹或海外項目等，或有阻力和變動等，宜保持積極。

雙魚：社交運較佳，但就旅遊、宗教及嗜好等話題宜多予耐性，多予協調，可減免爭辯。